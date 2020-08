"No me queda otra que agradecerte por no llevarte la vida de mi hermana": la carta de un comerciante a un ladrón

La inseguridad en todo el país es uno de los temas más comentados en los últimos días, incluso por encima del coronavirus, a causa de los violentos robos, homicidios, desapariciones y femicidios que se suceden, cada vez con mayor intensidad.

En este contexto, Gastón Emir Tocho, un vecino de la ciudad de La Plata, acudió a las redes para realizar un inusual descargo contra el delincuente que ingresó a su local de ropa deportiva Deportoch con la intención de robar: "Esperé un día para digerir el hecho que vivimos y ser muy cauto y consecuente con lo que expreso. No me queda otra que agradecerte por solo robar y no llevarte la vida de mi hermana", escribió.

Según pudo saber BigBang, todo ocurrió el martes en su local, ubicado en la calle 12 y esquina 64. Ya casi eran las 17, faltaban solo 15 minutos, por lo que Gastón y su hermana, Soledad Tocho, decidieron cerrar el comercio. En ese momento, un joven con el rostro cubierto con un barbijo y vistiendo una campera de cuero se acercó al lugar y preguntó por "una remera de adulto". señalando a su vez una prenda para chicos.

En ese momento, Gastón reveló que el hombre apuntó con un arma hacia su hermana -quien ya se había dado cuenta de las malas intenciones del hombre y comenzó a caminar hacia la caja registradora- y le gritó para que se tirara al piso. Luego agarró la plata -según la víctima no se trató de una suma importante debido a que por la pandemia no se vende "nada"- y huyó del lugar corriendo, dejando ilesos a los dueños del local.

Horas después del asalto, Gastón decidió dedicarle una "Carta abierta a un ladrón" para agradecerle el hecho de no haber lastimado a su hermana. "Hoy puedo abrazarla, visitarla, reír y llorar con ella .Ella puede ver a su familia y sobrinos, por más que anoche sufrió el típico trauma. Hoy se despertó y pudo desayunar. ¿Cuántas personas no tienen este final feliz? ¿Cuántas personas se despiertan con su familiar hecho pancarta?, se preguntó.

Y agregó: ¿De quién es la culpa? ¿Del ladrón, de su entorno, del estado, la droga ,el hambre, mía ,de mi hermana, del COVID-19 o de quién? Nos pasa a todos, personalmente nos pasó varias veces siempre con final amargo, pero con la suerte de poder contarla".

Gastón aseguró que no es la primera vez que sufre el robo de su tienda y aclaró que lo atemoriza el hecho de que, en algún momento, pueda suceder una tragedia durante el asalto. "Quiero invitar al intendente Julio Garro, al ministro de Seguridad Sergio Berni, a que se peguen una vuelta por los barrios, por las zonas comerciales. Que tengan la altura de ejecutar bien su trabajo", le pidió a los responsables de mantener la seguridad.

Y cerró: "Tienen las herramientas, las fuerzas y el personal. Si no, sería una buena idea ceder su puesto a quien sea competente. No hablo desde el lugar de víctima, ni con resentimiento ni enojo, hablo desde el lado humano. Hoy tengo que agradecerle a un ladrón que no asesinó a mi hermana".