"¡No tenés perdón!": el contundente mensaje de la hermana del presunto femicida de Cielo

La Justicia detuvo, ayer por la tarde, al por ahora único acusado por el femicidio de Laura “Cielo” López, la joven de 18 años cuyo cuerpo descuartizado fue encontrado en la ribera del Río Limay. Se trata de Alfredo Emilio Escobar, de 28 años, que al momento de su aprehensión estaba en la casa de sus padres en la localidad neuquina de Plottier.

Justamente allí, en la casa de sus padres, fue donde los investigadores encontraron la evidencia suficiente como para inferir que se trató del lugar en donde asesinaron y descuartizaron el cuerpo de Cielo, para luego llevarlo al río en donde se encontró, de acuerdo a lo que consignó el diario La Mañana de Neuquén.

Ahora el fiscal del caso, Agustín García, de acuerdo a lo que confirmó ayer durante una conferencia de prensa espera el resultado del cotejo de ADN de muchas de las muestras que tomaron en el lugar del crimen.

¿Cómo fue que llegaron allí? Para determinar el lugar se utilizó la triangulación de las antenas de celulares. García confirmó que la joven no fue directo del colegio a ese lugar. De acuerdo a las pesquisas, Cielo tuvo varias comunicaciones con este joven hasta que a las 4 de la madrugada del viernes, fue a su casa, de acuerdo al cruce de antenas de telefonía que los situó a ambos en el mismo lugar.

El mensaje de la hermana de Escobar

Después de la detención de Escobar, su hermana realizó un fuerte posteó en redes sociales en donde lo acusó del crimen. “Pensar que te amaba con todo mi corazón y ahora enterarme de que no sos la persona que creía es tan doloroso. ¡Te llevaste la vida de una chica inocente y dulce y eso no tiene perdón!”, confesó la mujer.

El mensaje completo:

"Pensar que te amaba con todo mi corazon y ahora enterarme que no sos la persona que creia es tan doloroso. Te llevaste la vida de una chica inocente y dulce y eso no tiene perdon! Para mi ya no existis mas! Hermano? Como te puedo llamar hermano despues de esto? No existis mas para mi. Ojala que te caiga todo el peso de la ley y no encuentres consuelo. Destruiste 2 familias!! La de cielo que no tenia culpa de nada y mi familia. Un pueblo enterooo!!! Te odio con toda mi alma!! Justicia por cielo, descansa en paz reina que tu asesino va a pagar por todo lo que te hizo. Que lleve mi apellido y sangre no significca que voy a estar de su lado! Estoy con vos cielo y con todas y todos. Vola alto bonita y que dios te de la paz que no tuviste en ese horroroso momento <3 Cielo solo puedo pedirte perdon por no haberme dado cuenta antes del monstruo que tenia tan cerca. Se me parte el alma"

Cuatro demorados por los destrozos por un falso posteo

El femicidio de Cielo generó el enojó de la comunidad de Plottier al punto de que con un falso posteo, sobre la responsabilidad del dueño de una carnicería a quien sindicaron como uno de los involucrados en el crimen.

El local y la camioneta de esa persona fueron destrozadas ayer. Uno de los demorados tenía una botella con combustible en la mochila y que tienen identificados a 10 de los 15 “instigadores”. La fiscalía inició una causa al respecto. Todo comenzó por rumores que se viralizaron a través de las redes sociales y de Whatsapp, en los que se vinculaba a un carnicero de la localidad con el femicidio de Cielo.