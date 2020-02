"¡Nos tienen como unos negros de mierd...!": los rugbiers altaneros maltratan a sus guardiacárceles

Lo que faltaba. Los diez imputados por el homicidio de Fernando Báez Sosa se pelearon con uno de los celadores del penal de Dolores. Cuestionaron las condiciones de detención, lo prepotearon y utilizaron el mismo insulto que le gritaban a su víctima mientras la asesinaban: "Nos tienen como a unos negros de mierda en este lugar".

Una fuente de la cárcel se comunicó con el programa Nosotros a la mañana para denunciar la agresión que sufrió por parte de los reclusos. "Vos trabajás para mí, yo te pago el sueldo. Andá y hace lo que yo te digo porque sos mi empleado, como todos los que están acá", le habrían espetado. Pese a que permanecen detenidos en condiciones vip en comparación a las del resto de la población carcelaria del penal, dado que fueron alojados en la alcaldía para evitar que se crucen con otros detenidos, los imputados se quejaron: "No nos respetan, no nos otorgan los derechos que tenemos. Vivimos como ratas. Nos quieren matar".

Según pudo saber BigBang, el vínculo con los guardiacárceles fue malo desde el principio. Según trascendió, los imputados son "altaneros" y están al borde de recibir sanciones disciplinarias. "Lo primero que les dijo uno de sus abogados es que cualquier tipo de conducta violenta los iba a complicar, en especial con la opinión pública. Pero se muestran pedantes con los guardiacárceles, no terminan de entender que están presos o sienten que tienen impunidad".

En tanto, en las últimas horas, la defensa de los imputados solicitó la "asistencia espiritual" para el grupo, lo que implicaría que, en caso de caberles la prisión preventiva, soliciten alojarse en el pabellón evangelista; "el más tranquilo en cualquier penal del país". Consultado por BigBang, Fernando Burlando -quien representa a los familiares de Fernando-, ya anticipó no se opondrá a ningún requerimiento: "Que pidan lo que quieran, se van a pudrir en la cárcel de todos modos".

"Están mal, cada día que pasa se vuelven más vulnerables. Tienen miedo. Están asustados", justificaron a este portal desde el entorno de los imputados. Y es que, en efecto, los reclusos los recibieron la primera noche con un cántico particular. "La primera noche no pudimos dormir, porque todos los presos les cantaban a los rugbiers. Normalmente es un penal tranquilo, pero la llegada de estos chicos cambió todo", se quejó en diálogo con BigBang una vecina que vive a dos cuadras de la cárcel y que pidió no ser identificada. ¿Cuál fue el cántico con el que fueron recibidos? "¡Suéltenlos, que los estamos esperando".

Aunque desde el Servicio Penitenciario se encargaron de "blindar" a los imputados, hay un pequeño tramo del penal que deben recorrer a diario para poder salir al patio en el que pueden escuchar las amenazas que reciben por parte del resto de los presos. "Estos chicos rompieron los códigos, no son queridos por la población carcelaria. Se los hacen notar", reconocen fuentes penitenciarias.

Las amenazas, de acuerdo a lo que pudo constatar este medio, tienen un receptor destacado: Máximo Thomsen, sindicado como "coautor" del homicidio y el que más golpeó a Fernando. "Le gritan de todo. 'Vení a ver si me pegás a mí, cagón', por ejemplo. Los presos se están encargando de hacerles saber su presencia, pese a que no tienen contacto visual y esto les genera un efecto psicológico a los imputados".