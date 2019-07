"Nunca me olvidé su cara": el relato de la chica que identificó al violador serial de Rosario

Luego de que un violador serial atacara al menos a ocho mujeres en Rosario entre enero y julio, hay un sospechoso detenido que fue identificado por grupo de víctimas en una rueda de reconocimiento.

"Automáticamente me di cuenta de que era él. Claramente me puse nerviosa, me temblaba el cuerpo, no la pasé bien, pero estoy segura que era él", expresó una de las jóvenes en diálogo con Radio Dos.

La denunciante fue víctima del violador dos meses atrás y colaboró para la elaboración del identikit que circuló en la ciudad santafesina. "La cara no me la había olvidado, lo pude reconocer. Mi problema era que cuando me atacó no tenía barba y casi nada de pelo, pero en la rueda tenía barba, lo que me confundía", explicó. "Pero cuando le vi la forma de la cara, los ojos y la altura, enseguida supe que era él".

La audiencia de imputación del detenido, quien tiene 30 años y fue identificado con las iniciales "P. B.", se realizó este domingo por orden de la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Alejandra Raigal. Allí también se le dictó la prisión preventiva.

P. B. fue apresado el jueves, a igual que otro sospechoso que recuperó su libertad ya que no existían evidencias en su contra. En sus ataques, el violador apuntaba a mujeres que encontraba solas en la calle, a las que luego ataba de pies y manos.

#Rosario Prisión preventiva para el violador serial por hechos de abuso sexual, robo y otros delitos para Pablo Nicolás Barreto. La Jueza de Primera Instancia María Chiabrera tuvo por formalizada la audiencia imputativa y dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. — Claudio A. De Luca (@seniales) July 21, 2019

Para atacarlas sexualmente, mientras tanto, tomaba una serie de recaudos incluyendo la elección de lugares oscuros donde no había cámaras de seguridad. Usualmente huía en motocicleta.