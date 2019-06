“Pa, estoy en Entre Ríos, me ponen suero ¡Ayuda!”, el desesperado mensaje de una chica secuestrada

La familia de una joven de 20 años denunció que fue secuestrada por una red de trata y que está desaparecida desde el jueves último, cuando salió de su casa en la ciudad de Wanda en la provincia de Misiones.

La mamá de la joven, identificada como Melany Michelle Schendelbek, de nombre Mabel, dijo en declaraciones al canal C5N dijo que la Justicia tiene el caso caratulado como “trata de personas” y que hay varias fuerzas de seguridad federales trabajando en la búsqueda de la menor.

El jueves último fue la última vez que se la vio en su casa. La familia cree que la joven podría haber tomado un ómnibus hacia la ciudad de Córdoba, después de haber sido captada por una red que mediante engaños le habrían ofrecido un trabajo en aquella provincia.

La madre pidió además que se haga circular la foto de la joven en los medios y en las redes sociales para que si alguien la ve de aviso de inmediato a la policía, ya que la búsqueda es en todo el país.

La mamá dijo que la joven tiene el cabello rubio, largo, ojos claros, es delgada y que mide 1,60 metros.

El papá de la chica dijo que recibió un mensaje. ““Pa, estoy en Entre Ríos, me ponen suero ¡Ayuda!”, le habría escrito en un mensaje enviado por una red social, según informaron medios misioneros.

Según el sitio Primera Edición, el padre de la joven Miguel Schendelbek, relató: “Desde el jueves por la tarde no la volvimos a ver, nos enviamos mensajes de texto a las 16 y después a la noche del mismo día me llegaron más mensajes de Whatsapp en los que aseguraba que estaba bien. Pero ella no los escribió, estoy seguro porque conozco los términos que utiliza y cómo abrevia las palabras. No eran de ellas y se los mostré a la Policía en Wanda”.

También agregó que, ya en la madrugada del viernes, “a las 2.30 volví a recibir mensajes y sí fueron de mi hija porque eran cortitos y precisos: ‘Hola pa, ayuda pa’, ‘Entre Ríos, en Paraná’, ‘Suran gris’, ‘me ponen suero’, ‘un hombre alto, paraguayo’, ‘casa de madera’. Después no se volvió a contactar más. No paramos de enviarle mensajes y llamarla y fuimos hasta Paraná a realizar la denuncia”.

No sólo ante la Policía entrerriana amplió la denuncia Schendelbek: también sumó presentaciones ante la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura y se encendieron las alertas y protocolo para investigar el presunto delito de trata de personas e intentar ubicar la vivienda donde podría estar privada de su libertad la misionera.

“Tengo esperanza y fe en que aparezca con vida, tanto acá en Misiones como las fuerzas de seguridad de Entre Ríos fueron muy atentos con nosotros y comenzaron a actuar de inmediato. Estoy convencido de que la van a encontrar o que se va a escapar”, agregó el padre de la joven.

En cuanto a los primeros, el rastreo del celular apuntó a la zona, Paraná, como punto posible en que se encuentre Michelle. La línea de telefonía sigue activa, por lo que suponen que puede estar apagado el celular pero continúa emitiendo señal y rebote de antena.

Miguel aseguró que “ella no tenía motivos para escapar de nadie. Lo único raro que noté, antes de que desapareciera, fue que repetía sus ganas de eliminar su cuenta de Facebook. Dijo que alguien la acosaba, la molestaba y tenía miedo. Cuando comencé a buscarla le consulté a dos amigos de ella y me dijeron lo mismo, pero no pudieron precisar quién era esa persona”.