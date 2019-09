"Parí sola": el desgarro de la mujer del trompetista y el plan del Pepo para obtener la domiciliaria

El cantante Rubén “Pepo” Castiñeiras podría quedar hoy bajo prisión domiciliaria cuando la Cámara de Apelaciones de Dolores decida si da lugar o no a los pedidos de su defensa, representada por el abogado Miguel Ángel Pierri.

El Pepo se encuentra detenido luego de que el 20 de julio ocasionó la muerte, en un accidente de tránsito, de su trompetista Nicolás Carbajal y de su manager Ignacio Abosaleh. Además, una de las bailarinas de su grupo, Romina Candias, terminó con heridas leves.

Lee más | El Pepo seguirá preso, pero su defensa define la estrategia para buscar la excarcelación

Los abogados de las familias damnificadas afirmaron que entienden que no hay posibilidades de que pueda otorgarse el beneficio "de acuerdo todos los fallos actuales y a como está planteado el pedido por la Defensa".

Marcelo Biondi, abogado de las familias damnificadas, remarcó cuando se confirmó la preventiva semanas atrás ante el pedido de prisión domiciliaria "insistirán con una pericia oficial para que, si es que tiene una patología médica psiquiátrica, sea atendido, en caso afirmativo en una Unidad Penitenciaria". E indicó: "Sin una pericia oficial e imparcial por peritos de la Corte, realmente no correspondería" que se le dé lugar a esta morigeración. Sería un absurdo con los peligros procesales que se han constatado en esta causa".

Castiñeiras se encuentra detenido en la Alcaidía de Melchor Romero en La Plata y está imputado por "doble homicidio culposo agravado por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de vehículo a motor y por ser más de una de las víctimas fatales, y por lesiones graves culposas doblemente agravadas".

El hecho ocurrió la madrugada del sábado 20 de julio, cuando la camioneta en la que viajaba el cantante junto a dos músicos y su manager volcó en el kilómetro 8,5 de la ruta provincial 63, a la altura de Dolores.

El nacimiento del hijo del trompetista

A la par, el viernes a última hora nació el hijo de Carbajal. Al momento del accidente su pareja, Romina Sánchez, estaba con un embarazo de siete meses. La presentación de Mateo, que pesó 3,2 kilos fue hecha mediante un video que difundió la cuenta del programa Intrusos.

"Acá está Mateo, nació por parto natural, 3,200 kilos", cuenta la joven, con su hijo en brazos; a su lado se encontraba Biondi. "Si le dan la domiciliaria no sería justicia. Mateo hoy no tiene a su papá, yo ayer parí sin Nico al lado mío, que fue muy duro. Así que no creo que se le tenga que dar una domiciliaria a una persona que pudo ser tan imprudente, por no decir otra cosa", dijo Romina.