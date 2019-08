"¡Pedí perdón!": la palabra de la mamá de la nena abusada por Fabbro, condenado a 14 años de prisión

"¡Se hizo Justicia!". Esas fueron las primeras palabras que pudo decir Jésica, minutos después de que el Tribunal Oral N° 12 condenara a 14 años de prisión al futbolista Jonathan Fabbro, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado y corrupción de menores de su ahijada, quien al momento del inicio de los ataques tenía sólo seis años.

Según dijo la niña en cámara Gesell, las violaciones continuaron hasta que la víctima alcanzó los once años, ya que su hermano mayor se enteró de lo que pasaba y la ayudó a que contara todo.

"¡Que pida perdón!": la mamá de la víctima, tras la condena a Fabbro

Esto es muy duro para toda la familia, porque es algo que no debería ser concebido. (La condena) nos deja tranquilos, aunque no hay alegría; sólo tranquilidad para mi hija. Tenemos mucha tristeza, porque mi hija no merecía lo que le hicieron.

La Justicia argentina llega y le pido a todas las nenas y a todas las mujeres que denuncien. Se puede. Más allá de quién sea el que las dañó, se llega y se puede.

Es todo muy duro. Acá no hay alegría. Bajo ningún punto de vista hay alegría, sólo hay Justicia.

Fue muy triste que se dudara de mi hija, porque es una valiente que habló. Mi hijo (quien vio por primera vez los mensajes) también es un valiente. Si no hubiera sido por ellos, hoy no estaríamos acá.

Sé que la mayoría no creía, no creían que mi hija decía la verdad. Pero mi hija no mintió, mi hija sufrió.

Mi hija está muy triste, porque siempre su gran miedo fue lo que le podría pasar a él. Porque lo amábamos, era una persona muy amada por la familia. Todo esto es muy doloroso.

Es un dolor que no se va a acabar, nos va a acompañar toda la vida.

Desde el primer momento en el que la escuché, supe que era verdad lo que decía. Mi hija es un bebé hermoso que no tiene la capacidad de mentir y menos de inventar una atrocidad así.

Ahora lo que tenemos que hacer es luchar para que ella supere esto y que tenga una vida lo más sana posible. Aunque esto es algo que la va a acompañar toda la vida.

Ahora lo único que quiero es abrazarla a mi hija y decirle que la amamos"

Consultada sobre qué le diría si lo tuviera a Fabbro delante suyo, Jésica advirtió: "Le diría lo que ya le dije: '¡Pedí perdón! Eso es lo único que te va a ayudar'". La mujer abandonó el lugar para poder darle la noticia a su hija: "Ahora lo único que quiero es ir a mi casa y abrazarla. Decirle que la amamos y que siempre vamos a estar con ella".

La palabra del abogado defensor

Por su parte, el abogado defensor del ex futbolista, Federico Albano, dijo en diálogo con TN que está convencido de que su cliente no abusó de su sobrina. "Hay una pericia física en la cual la forense comprobó que la pequeña no tiene lesiones. Según dijo la doctora, todas las circunstancias que nombró la menor, no pudieron haber ocurrido porque habrían salido en el examen ginecológico. Y lo que la menor dijo en cámara Gesell, se contrapone con lo que dijeron los testigos", aseguró el letrado.

En este sentido, agregó que la sentencia no está firme, y que ahora se inicia un largo camino judicial para poder dar vuelta la situación del deportista. "Cuando vea los fundamentos del tribunal voy a tener más información. El querellante dijo que la prueba era suficiente, pero ese es la apreciación él. Durante todo el debate quedó claro que hubo contradicciones de los testigos", cerró.