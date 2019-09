"Podría haber terminado como Cielo": la revelación del "amigovio" a quien el acusado le mandaba fotos desnudo

Alfredo Escobar fue detenido el miércoles a la tarde, acusado de haber asesinado a Laura Cielo López, la joven de 18 años que apareció muerta el lunes pasado en la ribera del Río Limay, en Nequén. Su cuerpo había sido descuartizado.

Aunque hasta el momento el acusado se negó a hacerse las pericias psicológicas y psiquiátricas, en las últimas horas un joven aseguró en sus redes sociales que dos días antes de la muerte de la víctima, Escobar le escribió para preguntarle si tenía un auto, lo que resulta sumamente sospechoso debido a que la Justicia sostiene que él abusó a la chica, la golpeó brutalmente hasta matarla y luego mutiló su cadáver para hacerlo desaparecer en el río.

En diálogo con BigBang, Javier Coronell explicó que conoció a Escobar el año pasado en una fiesta, porque él y el acusado tenían amigos en común que los presentaron. Después de ese encuentro, el vínculo se disolvió, hasta que en junio de este año ambos se encontraron en la red social Badoo (una plataforma digital para conocer gente y buscar citas) y retomaron el diálogo.

"Esa vez hablamos normal y ahí quedó todo, pero en julio me habló por Facebook. Me escribió: ¿qué onda?, ¿todo bien? y cuando le pregunto si nos conocemos, no me responde. Yo memoricé y le dije que era el chico de Baddo y me bloqueó”, explicó el joven de 19 años, quien aclaró que después de esa breve conversación, el supuesto femicida le volvió a hablar, pero esta vez con un pretexto mucho más extraño.

"El 11 de septiembre último me habló de nuevo de la nada. Eran cerca de las 12 de la noche. Le pregunté por qué me había bloqueado y me dijo que seguramente estaba en pedo. Y ahí me pregunta si tengo auto, por lo que le digo que no sé manejar porque me pareció raro. Le mandé un audio que decía que si él tenía, nos podíamos juntar y no me respondió”, sumó Coronell.

El joven de 19 años decidió hacer pública la captura porque siente que esa conversación puede ser de mucha ayuda para el caso de Cielo López. Según su visión, es probable que el ahora detenido le haya preguntado si tenía auto, porque quizás ya tenía planeado el ataque contra la adolescente, y necesitaba un vehículo para poder transportarla.

Nervioso y con un poco de preocupación, Coronell admitió a BigBang que Escobar no era como creía, y que a pesar de que nunca sospechó de él, sí sabía que cargaba con problemas con las drogas, y que incluso tenía antecedentes penales porque "drogado chocó a un patrullero en la esquina de su casa".

"Él era muy insistente en Badoo. Hubo momentos en los que yo ya no tenía ganas de hablar, porque me insistía con que fuera a su casa todo el tiempo. Cuando me decía de vernos, al principio yo le decía que no y se enojaba y dejaba de responderme, pero al otro día volvía a insistir. Lo que yo creo es que quería tener relaciones sexuales, pero yo le aclaré de entrada que no buscaba nada express, porque incluso por Badoo me mandaba siempre fotos desnudo", indicó.

El joven vive en Neuquén Capital, ciudad que está justo en el límite con la localidad de Plottier, donde Escobar vive, y donde también se cree que asesinó a López en la madrugada del viernes 13 de septiembre. Desde Neuquén hasta Plottier hay unos 20 minutos de viaje, por lo que es muy común que la gente de la ciudad tenga amigos en la capital. Así fue como Javier Coronell conoció al acusado el año pasado, ya que ambos tenían conocidos en común.

"Nosotros habitualmente hablábamos de lo que estábamos haciendo en el momento, pero ahora pienso que si yo me hubiera juntado con él o hubiera ido a verlo como me pedía, podría haber terminado como Cielo", dijo conmovido, y agregó que Escobar parecía ocultar su elección sexual, porque siempre lo trataba como "amigo", aún cuando le mandaba desnudos íntimos y le pedía para verlo.

Aunque el perfil del acusado en Badoo ya no existe más porque hace tiempo lo borró, otras jóvenes de Plottier usaron sus redes sociales para contar que el mecánico de 28 años siempre les escribía repentinamente a la madrugada desde su cuenta de Facebook. Incluso, una de las chicas aseguró en su perfil que él le había hablado repetidas veces aunque ella no le respondiera, y que en una oportunidad le ofreció venderle un celular por $15.000.

El crimen

Escobar quedó detenido el miércoles pasado, después de que los investigadores determinaran gracias a las antenas de telefonía celular, que él y López estuvieron juntos en su casa de Plottier en la madrugada del viernes. Una vez que los policías arribaron a la vivienda del sospechoso, se realizaron pericias y encontraron que había sangre, por lo que las muestras fueron mandadas a analizar.

Además, al ser detenido se determinó que el acusado tenía heridas en su piel producto de una posible defensa, por lo que el fiscal a cargo de la causa, Agustín García, lo imputó por "abuso sexual con acceso carnal agravado, en concurso real con homicidio criminis causa y en concurso real con femicidio", y pidió además la prisión preventiva.

A pesar de que en un primer momento su abogada defensora había solicitado la libertad del supuesto femicida, finalmente la defensa decidió no apelar la medida. Además, en las últimas horas medios locales confirmaron que el detenido se negó a que le realicen los exámenes psiquiátricos y psicológicos.

La principal hipótesis de la fiscalía es que a las 3:40 del viernes Escobar pasó a buscar a Cielo por su casa de Los Aromos, y que la llevó hasta su vivienda, donde a las 5:50 del viernes 13, la violó y la mató. Después de eso, se cree que ocultó el cuerpo durante 40 horas en una obra en construcción en los fondos de su casa y que el sábado a la noche lo mutiló y que arrojó los restos a la zona de Los Espigones, junto al río Limay en China Muerta.