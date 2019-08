“Por favor, bajame”: el relato de la testigo que vio el crimen del nene que apareció ahorcado en un puente

“Por favor, bajame”. Esas fueron las palabras que le dijo a su posible secuestrador el nene de cuatro años que apareció ahorcado y colgando de un puente en la localidad tucumana de Las Talitas. Las autoridades aguardan el resultado de la autopsia para ver si siguen adelante con la pista vinculada a un posible abuso sexual. En tanto, la familia de Benjamín Amaya pide que se tenga en cuenta el relato de una vecina, que asegura haber visto al hombre que se lo habría llegado.

De acuerdo al testimonio de su madre, había dejado ahí a “Ben” para poder irse a trabajar. “Ya vengo, me voy a jugar”, fueron las últimas palabras que escuchó su abuela, quien lo encontró diez minutos después colgado de un puente, ubicado a pocas cuadras de su casa. “Alguien se lo llevó engañado, no hay otra explicación porque él sabe que no tiene que moverse de acá”, denunció su mamá.

Los investigadores descartaron que el menor se haya colgado por sus propios medios e investigan el caso como homicidio. El pequeño murió por estrangulamiento, lo ahorcaron con un cable y lo colgaron de un puente. La autopsia revelará si sufrió otras agresiones de carácter físico o sexual. "Sólo una persona inconsciente pudo haber hecho esto”, Francisco Adán Peñalva, abuelo del nene.

En las últimas horas, mientras aguardan que las autoridades los contacten para entregarles el cuerpo de Benjamín, una vecina se acercó y les contó que lo había visto en brazos de un hombre. Ratificó que el pequeño lloraba y le pedía que lo bajara. “Le avisamos a la Policía y nos dijeron que iban a venir a hablar con ella”.

En diálogo con La Gaceta, el abuelo manifestó que “no entiendo el por qué todavía. Todo pasó muy rápido. El nene desapareció 10 minutos de su casa y luego apareció muerto en el puentecito, totalmente ahorcado. Me lo dieron dormidito. Él era un amor”, explicó, entre lágrimas.

A su vez, afirmó que “un malviviente nos ha destrozado haciendo esto”. Por otra parte, la tía de Benjamín, María Baigorria, detalló que el menor desapareció solo unos minutos. “Vino la abuela y nos preguntó si estaba con nosotros el chiquito y le dijimos que no. Empezamos a buscarlo y fuimos hasta un descampado. De ahí a la casa de un tío, pero tampoco estaba”, remarcó.

Y siguió: “La fui a buscar a su mamá y ahí fue que nos dijeron que lo habían hallado ahorcado". El fiscal sostuvo que es “muy poco probable” que Benjamín se haya colgado por sí mismo y sentenció: “La licenciada Silvia Morales (psicóloga que participó de la investigación) sostiene a esa edad un niño ni siquiera concibe la muerte, así que entendemos que hubo un homicidio".