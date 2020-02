"¿Por qué esta maldad en contra mía?" Pablo Ventura no puede explicar por qué los rugbiers lo acusaron falsamente

Pablo Ventura, el remero de Zárate sobreseído por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, asegura no saber por qué los 10 rugbiers imputados por el crimen quisieron incriminarlo.

"No encuentro la respuesta sinceramente, en ningún momento tuve trato directo con alguno de ellos", aseguró.en diálogo con Télam. "Me pregunto por qué me nombraron, por qué esta maldad en contra mía y no lo puedo descubrir".

¿Insultos?

Ventura sí recordó un incidente en el cual fue insultado desde un automóvil mientras se encontraba con un grupo de compañeros de remo. "Una vez pasó un Corolla por la puerta del Club Náutico Zárate cuando justo salíamos con un grupo de remeros y nos gritaron 'los remeros son todos putos' o algo así. Sé que fueron de rugby pero no llegué a identificar quién era", relató.

El remero señaló que la fiscal del caso, Verónica Zamboni, le devolverá su celular la semana próxima, luego de que también haya sido peritado. También expresó que planea volver el lunes a su práctica deportiva.

Ventura no quiso dejar pasar la oportunidad de solidarizarse una vez más con la familia de Báez Sosa. "No hay que olvidar que si bien por mí se hizo justicia y estoy feliz, por otro lado tengo un trago amargo porque falleció un chico y por eso no hay que olvidarse, hay que esperar que se haga justicia", remarcó.

Por su parte, José María, el padre de Pablo, adelantó a C5N que junto al abogado que representa al joven planean tomar acciones legales contra los rugbiers imputados y "contra todo aquel que habló de más". En ese sentido, recordó que "pusieron títulos horrorosos en televisión" y "hubo diarios que decían barbaridades sin saber lo que estaba pasando".