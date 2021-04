"Pruebas insuficientes": por qué sobreseyeron a Alejo Milanesi, el otro rugbier que no irá a juicio

La Cámara de Apelación y Garantías de Dolores sobreseyó ayer a Alejo Milanesi, uno de los imputados en la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020, y confirmó que los otros ocho rugbiers acusados por el homicidio deberán continuar detenidos a la espera del juicio oral, tras rechazar una serie de nulidades que habían sido planteadas por la defensa, informaron fuentes judiciales.

A partir de esta resolución, Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), quienes cumplen prisión preventiva en en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, serán juzgados por el delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas".

En un principio, en el marco de la causa también había sido detenido el rugbier Juan Pedro Guarino (19), pero fue excarcelado y luego sobreseído. En el caso de Milanesi (19), en tanto, los integrantes de la Sala 1 del tribunal, Luis Felipe Defelitto, Fernando Sotelo y Susana Miriam Darling Yaltone, dispusieron por mayoría el "sobreseimiento total", en línea con el planteo hecho en ese sentido por el defensor de los rugbiers, Hugo Tomei.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De este modo, la cámara confirmó que quienes deben enfrentar un debate oral son los imputados que fueron acusados en el requerimiento de elevación a juicio de la causa por parte de la fiscal Verónica Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Gesell. Zamboni había pedido el sobreseimiento de Milanesi y de Guarino, pero este punto fue rechazado parcialmente por el juez de Garantías 6 de la localidad balnearia, David Mancinelli, al elevar la causa a juicio.

En concreto, el funcionario judicial sostuvo que tanto Guarino (como también Alejo Milanesi) no fueron reconocidos ni por los testigos ni por las cámaras de seguridad en la escena del crimen. “Si bien tenían algunas lesiones, no se pudo al momento vincular que esas lesiones hayan sido producidas en virtud de este hecho y por lo tanto no existen elementos suficientes para mantener la detención”, declaró el fiscal.

Mancinelli hizo lugar entonces a un planteo de los abogados de la familia de la víctima, Fernando Burlando y Fabián Améndola, para que la eventual responsabilidad penal de Milanesi se definiera en un debate oral. El último 10 de febrero, Tomei apeló ante la Cámara y pidió la nulidad de las requisitorias, así como el cese de la prisión preventiva de los ocho detenidos.

"La fiscal pidió que se eleve a juicio a los ocho detenidos, pero nosotros sumamos en el pedido a Milanesi que está en libertad", aclaró un mes atrás en diálogo con BigBang Fabián Améndola, abogado de la familia de la víctima, al tiempo que reconoció: "Con respecto a Guarino, acompañamos el pedido de sobreseimiento que realizó la fiscalía".

¿Cuáles son las pruebas contra Milanesi? Si bien ambos jóvenes aparecen en las imágenes de las cámaras de seguridad antes, durante y en el festejo que realizaron después de la golpiza, la fiscal no encontró elementos de prueba para sostener la imputación a Milanesi. La querella, por su parte, sostuvo la acusación contra el joven por la pericia médica que constató que su cuerpo presentaba "escoriaciones lineales en tres dedos de la mano derecha y en la zona dorsal, lesiones compatibles con arañazos" horas después del asesinato.

La querella incorporó como prueba el análisis de ADN que se realizó tras la autopsia y verificó que los rasguños que quedaron en el cuello de Fernando (como también otras marcas) eran compatibles con el ADN del mencionado joven. A eso se le sumó que en una rueda de reconocimiento un amigo de Báez Sosa, que además fue testigo del hecho, ubicó en el lugar del ataque a Milanesi. Por estos motivos el magistrado concluyó que debía ser el Tribunal el que determinara en el juicio su participación.

Sin embargo, tanto Milanesi como Guarino fueron sobreseídos y serán los únicos del grupo original acusado que no deberán enfrentar el juicio oral por el homicidio de Fernando.