"¡Que el crimen de mi hijo no quede impune!": el desconsuelo de la mamá de Fernando tras la liberación de dos rugbiers

Los papás de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años asesinado a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell, se enteraron esta mañana de la liberación de dos de los diez rugbiers imputados por el crimen a través de un vecino. El desconsuelo de la familia y cómo están a 24 días del homicidio.

Silvino Báez dio una improvisada conferencia de prensa en la puerta de su edificio. "Confío en la Justicia. Quizás no tuvieron nada que ver. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Lucho por la vida de mi hijo. No puedo hablar de ellos porque no los conozco. Se ve que tienen un pacto de silencio. Ellos fueron a matar, lo marcaron a mi hijo y lo asesinaron cruelmente".

"No vemos televisión. No la prendemos. Me cuenta mi vecino. Necesitamos la contención. Graciela (mamá de Fernando) no puede estar sola en la casa, porque ella vino de una reunión y temblaba toda. Es muy duro. Tratamos de estar de pie. Graciela tomó muy mal la salida de estos chicos, pero nosotros no queremos ningún inocente preso. la Justicia sabrá qué hacer".

Graciela se mostró más dolida por la determinación de Verónica Zamboni, fiscal de la causa, de solicitar el cese de la prisión preventiva de Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino por "falta de pruebas". "Para mí todos son cómplices", aseguró la mujer en diálogo con TN. "Estos días fueron muy tristes, estoy sin ganas de nada. No tengo fuerzas, pero trato de salir adelante para que se haga justicia por mi hijo. Nadie se merece lo que le hicieron a Fernando. Pido que esto no quede impune", reclamó con la voz quebrada.

"Él era mi todo, éramos muy felices; pero me lo arrebataro. El fallo me cayó muy pesado. En estos momentos, estoy acomodando la ropa de mi hijo, porque me trajeron la valija con sus pertenencias. Es muy duro. Los diez son cómplices", insistió.