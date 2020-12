"Te van a meter preso": la siniestra reacción de la madre del imputado por la violación de la chica de 15

Facundo Daniel G. de 18 años, acusado de drogar y violar a Milagros, de 15 años, seguirá bajo prisión preventiva tras quedar formalmente imputado por el abuso sexual de la adolescente en el día de su cumpleaños de 15 en la ciudad de Rosario. Es acusado de "abuso sexual agravado por resultar un grave daño a la salud física de la víctima", delito con una pena en expectativa de entre 8 y 20 años de cárcel.

Milagros fue atacada y abusada sexualmente en su propia fiesta de "15" durante la madrugada del domingo en el Barrio Ludueña en Rosario. De acuerdo con el fiscal de Delitos Sexuales de Rosario, Ramiro González Raggio, todo sucedió entre la 1 y las 4 de la madrugada, en un lapso de tres horas.

La reconstrucción del hecho realizada por la Fiscalía detalla que el día del cumpleaños de 15 de la víctima, el acusado ingresó a la casa de ella, ya que se conocían por una amiga en común, le ofreció una bebida que él mismo llevó y que le causó el desvanecimiento a Milagros.

Según explicó, la víctima comenzó a sentirse mareada en su fiesta de "15" y que horas más tarde se despertó en la casa de su abusador. Raggio explicó que a raíz del ataque, la joven "sufrió lesiones severas, fue intervenida quirúrgicamente y permanece hospitalizada, con asistencia psicológica".

Aparentemente, el agresor la trasladó a pie y contra su voluntad hasta su propia casa, ubicada a dos cuadras del lugar, donde la sometió sexualmente causándole graves lesiones por las que debió ser sometida a una cirugía. Al notar la ausencia de la chica, los familiares comenzaron a buscarla por la zona y la encontraron aturdida en la esquina, cerca del domicilio del imputado.

Tras conocer el hecho, cerca de un centenar de vecinos del barrio Ludueña, donde vive la víctima, se reunieron frente a la Seccional 12 para reclamar que además del acusado sean detenidos otros nueve jóvenes, a quienes también acusaron de haber abusado de la chica, y la madre del detenido.

A pesar de esto, el fiscal aclaró que "del relato de la niña, que fue entrevistada por psicólogas expertas en estos casos de abuso infantil tanto de la seccional como del MPA, ambas profesionales coinciden en que fue una sola persona la que intervino en el abuso, que es la persona que está detenida".

Jésica, la mamá de la menor, remarcó que el presunto abusador "no estaba invitado, ni era el novio" de su hija. "Se despertó en una casa, al lado de él; y que la madre entró y le dijo que ahora iría preso. La madre es cómplice del hijo, los dos son una basura; ella me la llevó hasta Einstein y Solís y dijo que la había encontrado; cuando a ella la sacó de su casa; hicieron desaparecer el celular, no voy a parar hasta que se haga justicia”, afirmó.

El médico que atendió las heridas de la joven de 15 años, Jorge Kilstenin, del hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, indicó que fue “intervenida quirúrgicamente de urgencia por lesiones genitales considerables. Es evidente que hubo una situación de violencia sexual”. Milagros permanece internada, bajo estricta contención medica. “El alta médica dependerá de la evolución no sólo física sino psíquica”, aclaró el profesional.

La joven testificó ante dos psicólogas de la misma unidad fiscal y aclaró que no recuerda nada de lo ocurrido desde que se fue de su fiesta hasta el momento en el que despertó en la cama de su atacante. Sólo recuerda haber despertado en la casa del joven, a quien identificó con nombre y apellido, con él encima y a la madre de éste advirtiéndole a su hijo: “Te van a denunciar por lo que hiciste. Te van a meter preso”.

Mientras tanto, la jueza Silvia Castelli rechazó el pedido de prisión domiciliaria que solicitó la defensa de Facundo Daniel G. y dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley de dos años.