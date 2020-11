"¿Quién mató a María Marta?": la fuerte palabra de Horacio García Belsunce por el estreno de Netflix

“Carmel: ¿Quién mató a María Marta?”, serie documental sobre el emblemático Caso García Belsunce, se estrenó hoy en Netflx con material de archivo inédito y el testimonio de protagonistas que nunca habían brindado una entrevista con la intención de resolver las grandes incógnitas de un asesinato que cautiva a la opinión pública desde hace 18 años.

Pocos casos policiales de la historia argentina captaron tanto la atención como el que tuvo como víctima a María Marta García Belsunce el 27 de octubre de 2002 en un country de Pilar. Aquel día, la por entonces vicepresidenta de Missing Children Argentina apareció muerta en la bañera de su casa de Carmel en lo que parecía un accidente doméstico; sin embargo, más de un mes después se comprobó que tenía alojados en su cabeza cinco plomos de bala.

Producida por Haddock Films, “Carmel: ¿Quién mató a María Marta?” retoma y actualiza las opciones del caso con cuatro episodios de una hora que se proponen, como anuncia el título, resignificar cada una de sus aristas con la frialdad que permite la distancia y el paso del tiempo.

Pero también, y en simultáneo, parece plantearse otra incógnita: ¿por qué este caso generó y todavía genera tanta fascinación? De la mano de la productora cinematográfica Vanessa Ragone, ganadora del Oscar por “El secreto de sus ojos”, y el documentalista Alejandro Hartmann, la serie despliega su narrativa con un enfoque didáctico, un tono entretenido y giros dramáticos en cada capítulo para alimentar la tensión hasta el final.

Para ello, Ragone y Hartmann se apoyaron en el uso de recursos gráficos como líneas de tiempo, un acceso privilegiado al lugar de los hechos, la recreación de escenas, un notable cúmulo de archivo y, en especial, numerosos testimonios clave.

Casi la totalidad de las personas involucradas de una u otra forma en el caso contaron su versión para la serie, conformando un relato coral en el que destaca especialmente el contrapunto entre Carlos Carrascosa, el viudo que fue condenado y luego absuelto por el crimen, y el fiscal Diego Molina Pico, un hombre de perfil muy bajo que hasta ahora nunca había dado una entrevista en profundidad sobre aquellos días.

Justamente el viudo, que fue sindicado como uno de los responsables, en declaraciones al sitio Infobae dejó trascender quiénes, para él, estuvieron detrás del crimen. “La Justicia está bien encaminada”, manifestó. Hoy en día los acusados por el crimen, y que esperan que inicie el juicio oral en su contra, son Nicolás Pachelo, el ex vecino de la familia en el country Carmel, y a los dos custodios Roberto Glennon y José Ramón Alejandro Ortiz.

“El hecho de que Molina Pico no hubiera pedido la autopsia en el momento porque dijo sentirse atosigado llevó a que no se supiera quién había matado a María. Luego, el fiscal dijo: 'La familia me engañó', y empezaron las acusaciones. Hasta llegó a decir que yo podía tener una vinculación con el Cartel de Juárez del narcotráfico mexicano”, agregó en dicha entrevista Carrascosa que ya tiene claro que una vez que se popularice la serie comenzarán a preguntarle cosas en la calle.

En la serie documental, la producción buscó recopilar todas las voces, como las de los hermanos de la víctima, Irene Hurtig, Horacio García Belsunce (hijo) y John Hurtig; así como amigos, allegados, periodistas especializados y expertos, para dejar planteadas todas las posturas y abrirán nuevos interrogantes.

Cada episodio abordará de la serie una instancia de la causa diferente, desde la reconstrucción de los primeros minutos, cuando nada hacía pensar en un asesinato.

Hoy el crimen de María Marta García Belsunce sigue impune, con el viudo Carrascosa a la espera de ser declarado inocente de forma definitiva, y con un nuevo juicio que debía iniciar este año y que se postergó por la pandemia.