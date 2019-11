¿Quién mató a Nora Dalmasso? A 13 años del crimen, su hijo se quejó por la falta "de interés para que se sepa la verdad"

Facundo Macarrón, hijo de Nora Dalmasso, rompió el silencio cuando se cumplen 13 años del crimen de su madre que todavía sigue sin resolverse y que lo tuvo en el centro de la escena como acusado en su momento. "A esta altura creo que ya no hay interés en saber la verdad, en que se investigue la verdad. A los investigadores jamás les interesó esta y todo lo contrario redoblaron la persecución en contra nuestra", reflexionó en una entrevista que le brindó a Cadena 3.

Para Facundo, la causa "estuvo plagada de errores garrafales sin seguir protocolos y esta persecución judicial tiene que ver con tapar los errores judiciales que han venido cometiendo durante toda la investigación. Si no se hubiesen cometido desde el primer momento tendríamos hoy al culpable o habría alguna justicia para con la familia", advirtió.

"Cuando uno sufre una situación tan dolorosa como esta uno no quiere salir a hablar. Mi papá [Marcelo Macarrón] es médico, nunca estuvo vinculado en la política. No es que somos una familia millonaria, es ridículo lo que se planteó y no teníamos por qué hablar en medio de tanto dolor", afirmó.

"Desde esa ridiculez hasta la acusación del día de hoy, en todo momento se desconoce que los que estamos sufriendo somos nosotros como familia y la falta de respeto de la justicia con la sociedad riocuartense y cordobesa es gravísima", subrayó.

"No podemos hacer justicia por manos propias y si bien tenemos nuestras sospechas siempre que las hemos llevado a la justicia no nos han escuchado. Mi abuela ha sido bastante explícita y también se tergiversó, siempre su aporte quiso ser a favor de la familia y se la tergiversó en contra de mi padre", cerró.

Nora Dalmasso apareció sin vida en su casa del country Villa Golf en Río Cuarto, Córdoba. La mujer de 51 años, de acuerdo a la autopsia, falleció al ser estrangulada. Antes de que llegue la policía 23 personas pasaron por la escena del crimen que todavía no se resolvió. Los investigadores siguieron diferentes pistas: desde un crimen durante un juego sexual, a un abuso sexual seguido de muerte, un femicidio y un asesinato por encargo.