"Quiero vivir sin miedo": la consigna más repetida en el reclamo por el femicidio de Úrsula frente a Tribunales

"Quiero vivir sin miedo" y "a mí me cuidan las pibas" son dos las frases que más se repitieron ayer por la tarde frente a los Tribunales del todo el país para reclamar justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años que fue asesinada por su ex novio policía.

Los presentes exigieron mayor atención judicial a las denuncias presentadas por víctimas de violencia de género en cada distrito, así como medidas concretas que eviten más crímenes de ese tipo.

Cientos de mujeres salieron a las calles para pedir un alto en los femicidios.

De la movilización en la Capital Federal participaron familiares y amigos de la joven, quienes estuvieron presentes con banderas y cantos en los que pedían justicia por la adolescente, luego de haber estados reunidos con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada.

Además de la madre de Úrsula, formaron parte de la movilización familiares y amigos de numerosas víctimas de femicidios, donde aprovecharon para recordarlas y pedir justicia también por cada uno de los casos.

Este miércoles marcharon para pedir justicia por el caso de Úrsula Bahillo.

Mujeres que llegaron solas o con sus amigas y parejas desde distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires se mezclaron en la Plaza Lavalle, donde había militantes de distintas organizaciones sociales, sindicales, políticas y feministas.

Los pasacalles que exigían presupuesto para distintas políticas públicas contra la violencia de género alternaban con carteles artesanales con consignas como "quiero vivir sin miedo", "a mí me cuidan las pibas", "justicias por Úrsula", "me callé hasta que me vi muerta", "reforma judicial feminista", "somos las sobrevivientes de un Estado ausente", "disculpe las molestias pero nos están asesinado", "qué piba nos va a faltar mañana?", o "no quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre".

Alberto Fernández recibió a los padres de Bahillo.

Además, a modo de perfomance, más de una docena de jóvenes se acostaron desnudas y cubiertas con plásticos transparentes frente al Palacio de Tribunales para representar a las víctimas de femicidios con un cartel que indicaba: "298 femicidios del 1 de enero al 30 de diciembre de 2020, 54 hicieron denuncias previas, 19 tenían medidas judiciales, y 15 femicidas pertenecen a las fuerzas armadas o de seguridad. Basta de justicia patriarcal, el Estado es responsable".

De igual modo, un grupo de manifestantes pintó en el suelo de la plaza siluetas recordando a las más de cincuenta víctimas de femicidio que se registraron desde el 1 de enero de 2021 hasta la actualidad.

Las movilizaciones más numerosas se dieron en las ciudades de La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata, donde a la consigna de la manifestación se sumaron además los pedidos de justicia por los femicidios registrados en cada una de esas jurisdicciones y casos sin resolver, como la desaparición de la cordobesa Ivana Módica.