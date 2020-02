"¡Se durmió, cumpa, se durmió!" El audio que complica la situación del chofer del micro accidentado

Las primeras pericias finalizaron en el kilómetro 93 de la Autovía 2, donde volcó el micro de Vía Bariloche que dejó como saldo dos muertos y más de 30 heridos. Mientras tanto. la fiscal del caso se encuentra trabajando para resolver la situación procesal de Walter Falcón, el chofer que está internado y detenido en el hospital Municipal de Chascomús.

En este contexto, se dio a conocer un audio que complicaría la situación de Falcón, cuyo estado de salud es delicado al presentar diversas hemorragias. "Falcón sigue hospitalizado por disposición de la ART. Se está trabajando para resolver la situación procesal del imputado, mientras continúa con custodia policial en el hospital", informaron desde la fiscalía de Albizu.

El mensaje, que fue difundido en El Trece, fue enviado por Ernesto Dutto, el acompañante del chofer, a través de WhatsApp a otro de sus compañeros contándole la situación que había vivido unas horas antes en el kilómetro 93 de la autovía, cerca del peaje de Samborombón. “Volcamos, cumpa, volcamos. Mi compañero volcó”, se lo escucha decir entre lágrimas.

Y sigue: “Yo iba en la cucheta, cumpa. Iba en la cucheta y llegamos y rebotamos, cumpa, llegamos y rebotamos como coso (sic)". Según trascendió, el chofer de la empresa Vía Bariloche, de 35 años, le había dado al mando del ómnibus a Walter Falcón, de 24, para que manejara en su lugar.

Pero la frase de Dutto que podría complicar la situación procesal de Falcón, detenido bajo el cargo de homicidio culposo agravado, y avalaría las sospechas de la fiscal Mariana Albizu es: “Se durmió. Lo dejé dormir dos o tres horas, creo, no sé, no me acuerdo ya...”.

"Llegamos atrasados y salimos... así como llegamos limpié el micro y salimos de nuevo, cumpa. Se durmió. Lo dejé dormir dos o tres horas…y después lo agarré y lo desperté para que maneje 100 kilómetros, 150 kilómetros, y se durmió, cumpa, se durmió, digo yo", agregó el audio.

Según cuenta Dutto en el mensaje, el micro “se despistó en una curva y caímos en un zanjón. Yo iba en la cucheta. Yo y el compañero estamos bien, pero murieron dos personas". El chofer del micro de dos pisos que volcó cerca de las 6 de la madrugada en el kilómetro 93 de la ruta siguió de largo en una curva y terminó volcando el transporte en el cantero central de la ruta.

En tanto, una pasajera de 48 años continúa en "estado crítico" internada en el Hospital San Martín de La Plata a causa de un traumatismo craneoencefálico que sufrió por el vuelco, según el último parte médico difundido esta mañana.

Una mujer de 65 sufrió la amputación de su brazo izquierdo y se encuentra estable, al igual que una paciente de 66 años que sufrió un trauma craneoencefálico leve, por lo que continúa en observación en sala de emergencias a la espera de su traslado a una sala común.

Por otra parte, la secretaría de Salud de la Municipalidad de Chascomús informó que de los 30 heridos atendidos en el hospital San Vicente de Paul, sólo quedan internadas dos personas, que fueron derivadas a otros hospitales cercanos a sus domicilios.

El chofer del micro, que pertenece a la empresa Vía Bariloche y llevaba 38 pasajeros a bordo, había salido pasada la medianoche de la ciudad de Miramar, con una parada en Mar del Plata y se dirigía hacia la zona de General Pacheco con 38 pasajeros a bordo.