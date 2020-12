"Se ve que el señor Aló le tiene miedo, no sé de qué": la macabra chicana de la madre de Fabián Tablado

Uno quiere pensar que ella no pensó, que no fue una burla siniestra, que fue una estupidez dicha en el afán de defender a su hijo. Ojalá haya sido así. "Se ve que el señor (Edgardo) Aló le tiene miedo, no sé de qué le tiene miedo", dijo la madre de Fabián Tablado anoche, tras conocerse la nueva detención de su hijo. María Esther Gallardo agregó luego: "Lamentablemente el dolor de un padre no lo deja vivir en paz y piensa que tiene que buscar constantemente cosas para ponerlo preso". Tablado, como se sabe, fue detenido por violar la perimetral que lo obligaba a mantener una distancia mínima de 500 metros con el domicilio y con el domicilio laboral del señor Edgardo Aló. Tablado, como también se sabe, asesinó a Carolina Aló en 1996 de 113 puñaladas. Carolina era la hija de Edgardo y la novia de Tablado y la señora no considera que aquellas 113 puñaladas sean una razón suficiente para que el señor Aló pretenda mantenerlo lejos. Tablado recibió una pena de 24 años por el crimen de Carolina, a la que se sumó otra de dos años y medio por amenazar de muerte a una pareja posterior, Roxana Villarejo. Los cursos hechos en prisión y un cómputo de 2X1 sobre el tiempo que estuvo detenido sin condena le permitieron salir en febrero pasado, al cabo de casi 24 años en la cárcel.

"Yo vivo a tres cuadras del trabajo de Aló, no estoy pendiente de la vida de él ni de nadie. Lo vieron en las cámaras y el señor Aló pensó que con las dos nenas en la mano le iba a hacer algo.", se burló increíblemente Gallardo. De hecho, Tablado tampoco estaba autorizado legalmente a tener contacto con sus hijas mellizas. Según Gallardo, el plazo en el cual su hijo debía llevar puesta la pulsera electrónica estaba vencido, pero no se la habían retirado por "la cuestión de la pandemia".

"¿Yo tengo la culpa de que mi hijo mató? Yo no le enseñé a mi hijo a matar, o la gente se piensa que yo, madre, soy un robot",dijo Gallardo. Sobre el crimen de Carolina Aló, simplemente dijo: "No sé qué le pasó a Fabián en ese momento." Gallardo señaló que Tablado "hace 26 años" que está "sufriendo" y que no fue "fácil" para ella saber que su hijo "mató a una persona", pero "en este momento no cometió ningún pecado".

Al declarar ayer ante el fiscal de Violencia de Género de Tigre, Diego Callegari, Tablado reveló que tiene nueva novia.



“Cuando yo salí en libertad el 28 de febrero, comencé el proceso de reiniciar mi vida, que viendo que no podía acercarme a mi exesposa y ante la colocación de la tobillera, tampoco acercarme a San Fernando donde vive el Sr. (Edgardo) Aló, ante estas situaciones estaba en condiciones, y lo estaba empezando a gestionar, quería mudarme definitivamente del partido de Tigre. Cuento con el domicilio y la posibilidad. En el proceso de rehacer mi vida, estoy en pareja. Ella es de Córdoba y yo iría a vivir con los padres de ella en el partido de Bell Ville”, dijo Tablado.



Según explicó, en las cuatro notificaciones que recibió entre el 5 y 6 de marzo del Juzgado de Familia 2 de Tigre “figuraban los domicilios reales del señor Aló” pero que “en ninguna” estaba “el domicilio laboral”.Según dijo, él vive a “tres cuadras” del puente Sancristi de Tigre, donde fue captado por las cámaras caminando con sus hijas y a 150 metros de la Dirección Nacional de Migraciones de Tigre, donde trabaja Aló. “Al desconocer el domicilio laboral del señor Aló, era inevitable que esto pasara. En algún momento iba a pasar por el puente, porque desconocía el domicilio", dijo. Parece extraño que si estaba inhibido de acercarse al domicilio laboral de Aló no se hubiera tomado el trabajo de preguntarlo para evitar este inconveniente. Aló, por otra parte, trabaja desde hace muchos años en la Dirección de migraciones. Allí, incluso, suele atender a la prensa,

Por el momento, Tablado quedó alojado en la Comisaría de Tigre, con sede en la localidad de General Pacheco.

El fiscal Callegari, por su parte, aseguró que el pedido de penas que hará la fiscalía será "severo".

"El desapego a la norma es tal que con una conducta (Tablado) violó dos normas del Código Penal, es decir, yendo caminando con sus hijas, ya estaba violando una restricción perimetral, mucho más acercarse al domicilio laboral conocido del señor Edgardo Aló", explicó Callegari. "Teniendo en cuenta el antecedente, todo lo manifestado por el señor Aló, que es más que valedero y verdaderamente es una persona que hay que sacarse el sombrero por la fuerza que le está poniendo en todo este tema, este Ministerio Público Fiscal no hace más que acompañar cuando hay retenciones, y la pretensión de esta Fiscalía va a ser severa",señaló,



"Si tiene una pulsera de exclusión perimetral, ¿Cómo no va a saber que no puede ver a su hija? Razón por la cual va a ser severa la acusación de este Ministerio Público, en tanto las normas así lo indican. Acá hay una orden judicial y hay que cumplirla, y el que no la cumple tiene que terminar detenido", concluyó. El delito de desobediencia tiene un mínimo de 15 días de prisión y un máximo de un año.