"Si me desaparecen, ya sabés": la mamá de Facundo denunció una nueva amenaza de la Bonaerense a su entorno

"Mi corazón está hecho pelota". Cristina Castro reveló cómo fue el momento en el que tuvo que enfrentarse con el esqueleto semienterrado, junto al lecho del Canal Cola Ballena, ubicado entre las localidades de General Daniel Cerri y Villarino. "Los huesitos son los de mi flaco, tengo esa certeza", ratificó, pese a que recién mañana comenzará en la ciudad de Buenos Aires la autopsia que buscará identificar el cuerpo.

La mujer hizo especial hincapié en las huellas de un vehículo que se encontraron a pocos metros del cuerpo. "También tengo la certeza de que lo llevaron ahí, por las huellas que habían. Era una camioneta grande, un vehículo grande. Las huellas llegan hasta donde está el cuerpo. Levantaron muestras de eso", precisó.

Tal como le confirmó a BigBang uno de los abogados de la querella, Leandro Aparicio, las huellas serán una de las pruebas con las que buscarán ratificar la hipótesis de que el cuerpo fue plantado. "Esto nos va a permitir no sólo conocer el ancho del vehículo que pudo haber descendido hasta ahí, sino la marca de los neumáticos. No es una huella reciente y descartamos que sea de la Policía Federal, porque no han descendido por ese lugar. Por supuesto, para nosotros no es un dato menor, porque puede tener que ver con cómo llegó el cuerpo a este lugar", explicó el abogado.

La mamá de Facundo volvió a mostrarse crítica por el accionar del intendente de Villarino, Carlos Bevilaqua; y el del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Sin embargo, ayer por la tarde recibió dos llamados: primero habló con el presidente Alberto Fernández y luego con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

"Ambos me brindaron su apoyo. Me pareció irónico, porque mientras tanto nuestro intendente desparramaba basura por los medios nacionales, hablando pestes de mi familia, mintiendo, diciendo que siempre nos acompañó. Estaba intentando salvar lo insalvable y, mientras tanto, a mí me llamaba el señor presidente con una humildad absoluta", destacó Castro, en diálogo con C5N.

Cristina estaba junto a su otro abogado, Luciano Peretto, cuando sonó el teléfono. "Se lo mostré y me dijo: 'Atendelo, es el presidente'. Lo atendí. Me dijo que se solidarizaba conmigo y que le parecía horrible lo que estaba pasando. Que él va a esperar a los resultados del ADN porque sigue queriendo que Facu aparezca con vida. Me dijo que estaba a disposición. Axel me dijo exactamente lo mismo. Que si necesitaba viajar a Buenos Aires o lo que sea, ellos están".

"Cada uno de mis hijos representa algo especial para mí, distintas vivencias. Son mis nenes. Hoy el corazón está destruido, esperando; sin dejar de tomar todas las historias que me cuentan. Cuando estaba en el cangrejal, me llamaban las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo. Me felicitaban y yo no entendía por qué. Me dijeron: '¿Sabés por qué Cristina? Porque rompiste tanto las pelotas que te devolvieron el cuerpo de tu hijo. ¿Sabés cuántas se quedaron con que nunca lo encontraron?'".

Cristina no tiene dudas. "Conozco la fisonomía de mi flaco, lo parí yo. Cada huesito de su cuerpo, lo conozco. Cuando lo dieron vuelta y vi esta parte de acá (por los pómulos), dije: 'Es mi flaco'. Voy a esperar los resultados. Quiero que me lo entreguen y traerlo de vuelta a casa. Después seguiré peleando por justicia, pero quiero traerlo a casa".

"Sé que me lo devolvieron porque rompí mucho las pelotas. Si no hubiésemos estado en cuarentena, era capaz de dar vuelta la Argentina para encontrarlo. A mí no me interesa el poder, que caiga quien tiene que caer. Esperaba encontrarlo con vida y ahora espero justicia por él. Que no nos sigan desapareciendo chicos en democracia".

Cristina también se refirió a la ex novia de Facundo, Daiana. "Ayer mi día no terminaba más. Cuando volví a casa y hablé con toda mi familia, me estaba relajando y me llamó el hermano de Daiana. ¡Tenía un patrullero en la entrada de su casa! La estaban amenazando de nuevo. No entiendo cómo Berni no le dice a su gente que deje en paz a esa familia. ¡No tienen paz con nadie!".

Ayer me dijo: 'Si me desaparecen, vos ya sabés quiénes son'. Basta de hostigar a esta gente. Le pido a Berni que los deje en paz"

"Al hermano de Daiana lo están hostigando de forma permanente. Ayer me dijo: 'Si me desaparecen, vos ya sabés quiénes son'. Basta de hostigar a esta gente. Le pido a Berni que los deje en paz, no sé qué más quieren".