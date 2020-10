"Subieron a matar por gusto": asesinaron a un policía y a un pasajero en un robo a un colectivo

Un efectivo de la Policía Federal (PFA) y un pasajero que iban a bordo de un colectivo en el barrio porteño de Barracas murieron este lunes a la noche tras un asalto y tiroteo que se produjo entre el oficial y dos ladrones que subieron a robar.

Esteban Nicolás Lagos murió baleado por delincuentes.

El hecho ocurrió a las 23.40 de anoche a bordo de un interno de la línea 100, ramal 1, que circulaba por la calle Vieytes, entre Quinquela Martín y Suárez, donde fueron asaltados los pasajeros y el chofer por dos delincuentes que subieron armados.

El policía asesinado fue identificado por las fuentes como el agente Esteban Nicolás Lagos, de 28 años, padre de dos hijos y que cumplía sus funciones en la División Ferrocarril Mitre de la PFA.

Según se pudo reconstruir, mientras uno de los ladrones se ubicó en la parte delantera de la unidad para amenazar al chofer, otro se fue al fondoy se quedó sentado. Por ello, cuando Lagos, quien viajaba uniformado, se levantó de su asiento para dar la voz de alto, se inició un tiroteo y fue sorprendido por la espalda por el ladrón que estaba en la parte trasera de la unidad.

El oficial iba como pasajero del colectivo.

A raíz delos balazos, fueron alcanzados por las balas el policía, quien presentaba al menos tres disparos, un pasajero, y otro hombre con una herida leve en un pie que fue llevado al hospital Argerich.

Los dos delincuentes resultaron ilesos y escaparon de la unidad luego de robarle al policía herido su pistola calibre 9 milímetros reglamentaria, mientras que Lagos fue trasladado al hospital policial Churruca, donde murió.

El otro fallecido es un barrendero de la ciudad de Buenos Aires, llamado Juan Roberto Bonifacio, de 34 años, que iba como uno de los pasajeros rumbo a su casa en la localidad bonaerense de Sarandí, y que perdió la vida por una herida de arma de fuego.

"Subieron a matar por gusto", se quejó el colectivero de 45 años, en diálogo con el diario Clarín. "Ma hacen parada estos dos tipos. Sube uno, el otro tardó un poquito, pero enseguida subió y ahí se armó. No me dijo nada. En menos de 5 ó 6 metros de recorrido, dijo: ‘Bueno, están todos regalados’; y empezó a disparar a matar. No puede ser que hagamos 5 ó 6 metros y entraron a disparar”.

El hombre destacó la labor del efectivo que intentó evitar la tragedia. "Gracias al policía estamos todos contándola. Cuando empezaron los tiros, me agaché con el colectivo en marcha. Y cada vez que disparaban, me tocaba para ver si me pegaban. No sabía qué hacer. Abrí la puerta y saltó el primero. La volví a cerrar porque pensé que habían bajado los dos. El otro vino, me apuntó y me decía: ‘Abrime, abrime’. Y de los nervios no podía abrir la puerta".

Luego del asalto y el tiroteo, el chofer condujo el colectivo hasta la puerta de la comisaría vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, donde pidió ayuda y desde donde se produjeron los traslados de los baleados.

La causa es investigada por el fiscal Martín López Ferrando, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 12, quien ya caratuló la causa como doble homicidio en ocasión de robo de arma, disparo de arma de fuego y lesiones.

En lo que va del año, 21 policías fueron asesinados en el país, mientras que el año pasado 23 oficiales perdieron la vida. Este no es el primer caso de este estilo, ya que el viernes pasado un episodio similar ocurrió en Lugano, cuando dos ladrones subieron por la noche a un colectivo de la línea 47 y se encontraron con una mujer policía vestida de civil que resistió el asalto a los tiros y mató a uno de los delincuentes.

Del mismo modo, la semana pasada también murió un cabo de la Policía Federal Argentina, luego de enfrentarse a tiros con delincuentes. En una semana, tres jóvenes policías fueron asesinados, dos de ellos heridos de bala en la provincia de Buenos Aires.