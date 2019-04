“Tampoco maté a alguien”: la nefasta justificación por WhatsApp del hombre que violó a su hijastra

Horror en misiones. Un hombre de 35 años confesó haber violado a su hijastra de 14 años y, luego de enviarle la siniestra revelación a su mujer por WhatsApp, se dio a la fuga. “Sé que lo que hice está mal, pero tampoco asesiné a alguien”, le escribió a la mamá de su víctima.

Todo sucedió el 18 de marzo, cuando la tía de la adolescente abusada escuchó “ruidos sexuales” cerca de las once de la mañana. Se acercó hasta la casa de su hermana, que estaba trabajando, y golpeó la pared. “Era el ruido de una cama cuando están teniendo relaciones sexuales. Ahí me desesperé porque sabía que la nena estaba sola con el padrastro. Lo que atiné a hacer fue golpear la pared, y paró el ruido. Por eso él se dio cuenta”, precisó la mujer.

La madre de la joven llegó un par de horas después, luego de culminar con su jornada laboral. "Llegué de mi trabajo y recibí un mensaje de mi hermana. En eso él arrancó la moto y se fue. Después nos dimos cuenta de que ya sabía que mi hermana me iba a contar y se escapó", explicó la mamá de la víctima al portal misionero El Territorio.

Al enterarse de lo sucedido, la madre de la adolescente radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de la ciudad de Oberá. Al salir de la comisaría recibió el siniestro mensaje de su pareja. “Si tengo que caer preso por lo que hice, voy a caer; no tengo ningún drama. No voy a andar disparando de la Policía”, le explicó. Además, el hombre aclaró que no se había “fugado”, sino que había viajado por trabajo. Sin embargo, su empleador declaró que el hombre “desapareció de pronto”.

“Me enteré de que andaban diciendo que me escapé. Al pedo van a decir eso porque tengo todos los mensajes que te mandé, que en realidad yo me venía para acá y esperé un día y medio a ver si me llegaba una denuncia”, se excusó, y sumó: “No te preocupes porque igual soy yo el que tengo que pagar. No vayas a pensar que ando escapándome de nadie. Si tengo que caer en cana por lo que hice caigo, porque ya está hecho. Ya fue. No tengo más nada que decir, pero tampoco vas a pensar que soy un cobarde para andar escondiéndome de nadie. Sólo vine a trabajar”.

En un primer momento, la víctima negó todo y aseguró que había mantenido relaciones consentidas con otras personas. Pero luego se quebró y contó las atrocidades a las que era sometida por parte de la pareja de su mamá. “Me contó que los abusos empezaron cuando yo me iba a trabajar. Después, estuve internada porque perdí un embarazo y ahí también la violó”, sumó la madre.

“Así que si tienen que venir a buscarme acá que me busquen, no me voy a esconder. Simplemente que ahora se me complicó para salir porque yo vine por este tema por dos semanas, pero si tienen que venir a buscarme que vengan”, fue el último mensaje que envió, antes de bloquear a su ex pareja.

Pero ese no fue el último contacto con el violador. En las últimas horas, el hombre se creó un perfil falso de Facebook y le escribió con total impunidad a su víctima. “Mi hija aceptó la solicitud y después vino corriendo a decirme que era el padrastro porque le mandó una foto de un dibujo que ella le había hecho en el celular. La verdad es que me da mucho miedo”, denunció la mujer.

La causa fue caratulada como “abuso sexual con acceso carnal” y se tramita bajo la órbita de la Juzgado de Instrucción Uno, a cargo de la magistrada Alba Kunzmann de Gauchat. Se espera que la menor declare en los próximos días en la Cámara Gesell.