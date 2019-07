"Tata, llevame al Hospital": el triste recuerdo del abuelo de Brian Aguinaco, el día de la condena

Fue uno de los casos policiales que mayor impacto generó entre fines de 2016 y principios de 2017. Hoy se conoció la sentencia por el crimen de Brian Aguinaco y en ese marco su abuelo, Enrique, recordó cuáles fueron sus últimas palabras: “Tata llévame al hospital”.

Brian fue asesinado por dos motochorros cuando su abuelo intentó salir en defensa de dos mujeres a las que estaban asaltado. El delincuente que lo asesinó era menor de edad, en ese entonces tenía quince años, y fue deportado del país ya que su madre vive en Perú. En ese marco el Gobierno buscó abrir el debate por la baja de la imputabilidad ya que la Justicia consideró que el menor de edad no podía ser juzgado por ese crimen.

El otro motochorro, Luis “Yun” Goméz de 28 años, es el único juzgado hoy por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 que a las 9:30 comenzó con la audiencia para dar a conocer el veredicto. Los magistrados, Adrián Pérez Lance, Fernando Ramírez y Luis Salas lo condenaron a cadena perpetua por el homicidio criminis causa.

“Yo digo que lo superé, pero no superé nada. Tengo una angustia interior que me provocó de todo. Tengo cien mil enfermedades encima. Tengo problemas de oído, vista, corazón, de tiroides... de todo. Trabajo porque si me quedo acá, no sé", dijo Enrique hoy a la mañana en declaraciones al canal de noticias TN.

Antes de la lectura de la sentencia, el hombre pidió: "Lo único que quiero es Justicia, que pongan de lo que no tienen para que haya una ley en vigencia que castigue al que asesina, sin importar la edad. No se puede justificar quitarle la vida a nadie".

Durante el juicio García Nieto afirmó en reiteradas oportunidades que Gómez tenía conocimiento de que si el menor efectuaba cualquier disparo sería considerado inimputable. “Existió un plan previo y común con quien disparó en ese momento y (Gómez) sabía que era un menor de edad con un arma que se iba a utilizar", manifestó la funcionaria judicial que remarcó que el disparo lo efectuaron "para poder eludir a la Justicia y para proteger su apoderamiento", que en este caso era una cartera de una de dos mujeres asaltadas.