"Te hago mierda donde puedo": denunció que su novio la amenazó con un arma e intentó ahorcarla 20 veces

Un nuevo caso de violencia de género. La víctima tiene miedo y no confía en el poder de la Justicia. La víctima se llama Camila Serra, tiene 22 años y denunció a quien hoy es su ex novio, Esteban Mallorca Tebaldi, por amenazarla e intentar ahorcarla el sábado a la noche.

La joven hizo la denuncia desde el Sanatorio Dupuytren de Almagro, según contó en su cuenta de Instagram, donde expuso fotos de sus heridas y dos audios de una violenta discusión.

El caso quedó en mano de la Fiscalía N°11 de la ciudad, a cargo de la doctora Andrea Scanga junto a Mariana Barbitta, presidente de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA).

"En un momento él sacó el arma, la cargó, se la puso en la boca, dijo que se iba a matar porque lo lleva en los genes y de un momento al otro, cagándose de risa, me dijo, 'no, mejor te voy a matar a vos'. Yo trataba de contenerlo sin tocarlo porque me daba pánico, y quedé inmovilizada ya con los efectos del ansiolítico", detalló.

El relato de Camila siguió con el ataque final, cuando el agresor la tiró en la cama y la ahorcó unas 20 veces. "Dejó el arma, me agarró, me tiró a la cama, se me subió con las rodillas arriba de las lolas que tenía recién operadas, y me empezó a ahorcar y pegar", siguió.

"Si no me moría antes de poder escapar, seguramente esta historia y el chisme hubieran sido otros", sostuvo. Además, para aportar una prueba de las amenazas y la violencia psicológica, Camila publicó audios adjudicados a Esteban. Allí, el hombre le grita que su único objetivo es "arruinarle la vida". "Te hago mierda por donde pueda porque me faltás el respeto", le advierte, mientras ella le pregunta qué había hecho para ser tratada de ese modo.

Mientras Camila llora desesperada, además, él le asegura que la va a matar. "Te mato ahora, eh...", se escucha.