"Te mato ahora, eh": el audio del empresario acusado de ahorcar a su novia y su violento arresto

“Mirá, hasta que no te vea suplicar arrodillada diciendo 'por favor no me hagas más maldades', no voy a parar”.

De esta manera termina el escalofriante audio de seis minutos que registró la feroz pelea que mantuvieron el empresario Esteban Mallorca Tebaldi, de 32 años, y su por encones novia Camila Serra, una modelo de 22 años que denunció haber sido víctima de violencia de género.

La joven estudiante de psicología denunció que su ahora ex –con quien mantenía una relación desde noviembre del año pasado- la amenazó de muerte e intentó ahorcarla el sábado a la noche. La relación había comenzado de forma amena. Él era amoroso y casi encantador, pero no tardaron en surgir las peleas y discusiones violentas motivadas por los celos de él.

La pelea que le puso punto final a la relación ocurrió en la madrugada del sábado pasado. Camila no dudó en grabar la discusión arriba del auto del empresario, sabiendo de alguna manera lo que le esperaba, luego de salir a los gritos del cumpleaños de una amiga de ella, supuestamente porque el novio de otra amiga en el lugar simplemente la había mirado.

Ambos se subieron al auto y ahí comenzó lo peor: Esteban la acusó de "hacerle caritas" al chico y de "faltarle el respeto" mientras golpeaba todo lo que se encontraba en el camino. También la insultó, la amenazó y la agredió.

"Me saludó con un asco. ¿Sabés cómo lo puse pillo? 'Puto', le dije. ¡A mí me saludás como corresponde, la concha de tu madre! Le dije: '¿quién sos? ¿quién te conoce? A mí me respetan, eh'", se lo puede escuchar a él, fuera de sí, diciéndole a Camila.

Y sigue: "A mí venís, me saludás con respeto y me decís qué quiero tomar. Si me vas a llevar a un lugar, que me traten así, como corresponde. Si no, que se banquen el vuelto”. En ese momento, Camila, entre lágrimas, le pide que maneje más despacio y le pregunta qué fue lo que le molestó.

"Ni a tu novia la tratás bien, pero pretendés que los demás te traten bien a vos. ¡Mirá cómo me tratás! Decí y hacé lo que quieras. ¡Estás enfermo! Esta es la última vez que yo a vos te miro a los ojos”, se animó a decirle la joven modelo, provocando la furiosa reacción del empresario.

“A mí no me importa nada. Vos me faltaste el respeto. Preparate… te mato ahora, eh. Mi objetivo es arruinarte la vida, cuando pueda te hago mierda”, retruca él, totalmente sacado, mientras que Camila atina a insultarlo entre lágrimas y a pedirle que no la moleste más.

Al final del audio, la mujer le señala al empresario que le da “miedo”, le asegura que jamás “hizo nada” para molestarlo y le pide que la deje en paz. “Mirá, hasta que no te vea suplicar arrodillada diciendo 'por favor no me hagas más maldades', no voy a parar”, sentencia él.

A través de las redes sociales, Camila contó que en ese momento Mallorca Tebaldi sacó el arma, la cargó, se la puso en la boca, dijo que se iba a matar porque lo lleva en los genes. Sin embargo, según contó, de un momento al otro le dijo que la iba a matar a ella. “Yo trataba de contenerlo sin tocarlo porque me daba pánico, y quedé inmovilizada ya con los efectos del ansiolítico", detalló.

El relato de Camila siguió con el ataque final, cuando el agresor la tiró en la cama y la ahorcó unas 20 veces. "Dejó el arma, me agarró, me tiró a la cama, se me subió con las rodillas arriba de las lolas que tenía recién operadas, y me empezó a ahorcar y pegar", siguió.

"Si no me moría antes de poder escapar, seguramente esta historia y el chisme hubieran sido otros", sostuvo. El caso quedó en mano de la Fiscalía N°11 de la ciudad, a cargo de la doctora Andrea Scanga junto a Mariana Barbitta, presidente de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA).

Cuando lo fueron a detener, hizo una demostración práctica de su violencia: golpeó a 13 personas pic.twitter.com/Nssxu1Xnf8 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 26, 2019

Durante el operativo de detención, el empresario -que es luchador de artes marciales mixtas- atacó a 13 personas, entre ellos agentes de la Prefectura Naval, un médico y un chofer de una ambulancia, y rompió las esposas. "Voy a buscar mi celular y llamar a mi abogado. A mí no me van a poder parar. Vos no me conoces", dijo el hombre visiblemente sacado. En este momento se encuentra monitoreado con una tobillera electrónica a cargo de la División Monitoreo de Alarmas Fijas y Móviles de la Policía de la Ciudad.