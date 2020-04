"Tratá de meter gente en cana": el sorprendente "apriete" del secretario de Seguridad de Chubut a un comisario

La provincia de Chubut se vio sacudida en estas horas por un hecho insólito: un audio donde el mismísimo secretario de Seguridad de la Provincia, comisario Paulino Gómez, le ordena al comisario de la Comisaría 1° de Trelew, comisario Zabala, que trate "de meter gente en cana". Como si fuera poco, Gómez involucra en su pedido a su superior inmediato, el ministro de Seguridad Federico Massoni.

“Zabala, por favor te pido, eh, activá en el centro ahora, tratá de meter gente en cana. El ministro me está preguntando por qué la 1ª no tiene detenidos. Si hay mucha gente, debe andar gente en infracción. Busquemos un poco. De última lo demoran en el lugar, le hacen acta en el lugar o lo llevás dos minutos a la comisaría. Sacá los Pucará, que si buscan encuentran gente que ande chimangueando [perdiendo el tiempo]”, le ordena Gómez al comisario. No trascendió cómo se filtró el audio, pero lo cierto es que se filtró y el papelón fue mayúsculo. El titular de la policía de Chubut, además, es el hermano de Paulino Gómez: su nombre es Miguel Gómez.

Tras la difusión del audio, Gómez pidió disculpas y señaló "utilicé una terminología horrible, que no es propia de un funcionario público". Sin embargo, no se arrepintió de la orden impartida, como se puede apreciar en la entrevista concedida a la FM local Tiempo.

Aunque Gómez presentó la renuncia a su cargo y se definió a sí mismo como "indefendible", el ministro de Seguridad de la provincia, Federico Massoni, se la rechazó de manera enfática. "Yo ratifico en el cargo a Paulino Gómez. Él es el mejor director de Seguridad que ha tenido la policía en mucho tiempo", celebró Massoni.

Finalmente, hasta el propio gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, ratificó a Gómez. "No podemos juzgar por el léxico que se usa entre compañeros de trabajo. Que la ciudad se quede tranquila que el Comisario Paulino Gomez va a seguir cumpliendo sus funciones como lo viene haciendo de manera intachable", señaló. Todo indica que el comisario Zabala tendrá nomás que "meter más gente en cana" en la ciudad de Trelew.