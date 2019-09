¿Un crimen de película? La historia de Nahir Galarza, en una serie de TV o en el cine

Nahir Galarza deberá pasar los próximos 34 años –si es que sus abogados no logran reducirle la sentencia de prisión perpetua al cambiar la figura del delito de “homicidio calificado por una relación de pareja” a “homicidio culposo” (una pena máxima de 5 años)- en la Unidad Penal 6 Concepción Arenal, de Paraná, tras asesinar su novio, Facundo Pastorizzo.

Sin ir más lejos, la defensa de Nahir presentó el lunes el recurso de "Impugnación Extraordinaria" encuadrado dentro del Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos y sería entonces –en principio- la Sala I de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Entre Ríos la encargada de revisar el fallo que condenó a perpetua a la joven de 20 años

Mientras tanto, el futuro de Nahir –en varios aspectos- es incierto. "No importa la edad ni tampoco el lugar donde te encuentres. La vida siempre da otra oportunidad", reza un cartel ubicado en el ingreso a uno de los salones del Penal N°6 de Paraná escrito a mano sobre una hoja de cuaderno escolar y que podría, tranquilamente, encajar en su situación actual.

Y es que al parecer, en el caso de Nahir, podría llegar a ser cierto, o al menos en el plano laboral. Según pudo saber BigBang, son muchas las productoras y editoriales interesadas en contar el crimen más resonante en los últimos años en el país. ¿La razón? El hecho de que los protagonistas sean dos chicos de, por entonces, 19 y 20 años es un factor fundamental en la historia que se quiere contar.

Esto sumado al hecho de que Nahir pasó a formar parte de la lista de los criminales más conocidos de la historia argentina al convertirse en la mujer más joven en ser condenada a prisión perpetua en el país, es algo que seduce – y mucho- a los productores, no solo de la Argentina, sino también extranjeros que buscan capitalizar el caso criminal del que todavía se siguen sumando capítulos.

El manager de medios, y ex vocero de Nahir, Jorge Zonzini, publicó en sus redes sociales lo siguiente: “Las productoras cinematográficas y de TV se interesan en producir el ´Caso Nahir´, fundamentalmente, por el enorme debate que ha creado en toda la región”. Y es que, al parecer, serían varios los interesados en poder contar en exclusiva el “Caso Nahir”.

Según pudo saber este portal, productoras como Pampa Films/Turner (a cargo de la serie de Monzón que finalizó el lunes), NBC Universal Telemundo (que adquirió la totalidad de Underground y que estará a cargo de El Marginal a partir de ahora) y Nippur Internacional (la cual actualmente desarrolla la serie policial, Mentes Criminales), son algunas de las interesadas.

Consultado por este tema, Zonzini advirtió que la condena de Nahir generó “obviamente un tremendo debate” en los medios de comunicación y en las redes. “El hombre de ficción, el de afuera, ve un caso muy relevante en esa materia. Qué pasa con esta sociedad donde todo es tan sanguíneo, que en vez de esperar el proceso judicial, quieren quemar todo”, explicó.

Y sumó: “Los que más les asombra es el tema de la violencia en los adolescentes. Es decir que este caso de criminalidad jóven se haya convertido en uno de los más emblemáticos. Todos los organismos internacionales que hablan sobre la violencia de género, saben que no es una conducta innata, sino dentro del plano familiar".

"Lo que no entienden es que nosotros, como sociedad, no vayamos a estudiar más arriba y nos quedemos solamente en lo que ocurrió con estos chicos aquel 29 de diciembre de 2017. Lo que más les tienta es que este caso de dos chicos, uno de 20 años que perdió la vida, y otro de 19 que podría estar toda su vida condenada a prisión perpetua", sostuvo el manager.

Y por último, agregó: "Para muchos organismos de derechos humanos, aquí y en el mundo, esto es una pena de muerte encubierta para Nahir, ya que si estuviera 35 años dentro de la cárcel, al salir no tendría absolutamente nada. Sus padres ya no estarían con vida y su hermanito, que tiene capacidades diferentes, quizás tampoco la esté esperando".

A raíz de esto, BigBang comenzó a averiguar y pudo saber que Underground –en su momento- mandó algunos emisarios o escritores a averiguar sobre la posibilidad de hacer un unitario o serie. “Primero preguntaron si está la autorización de Nahir y sus padres. Pero ella insiste en que va a escribir su libro, descartando la solicitud de las productoras”, le precisó una fuente cercana a este portal.

Según remarcaron, Nahir todavía no firmó los derechos y sus padres están convencidos de que este no es el camino a seguir después de lo que fue –para ellos- la desfavorable nota con Mariana Fabbiani por El Trece. “Ellos estaban convencidos de que iba a ser una nota favorable, pero como les salió al revés no quieren cerrar con nadie más”, aclararon desde su entorno.

Sin embargo, no todo está perdido para que la serie, película o unitario de Nahir llegue a la pantalla a pesar de su negativa. La idea de estas productoras sería –en caso de no poder arreglar una suma con la condenada por los derechos- hacer un producto al estilo “Acusada”, la película que protagonizó Lali Espósito y que –sin nombrarla- hablaría del crimen de Solange Grabenheimer.

En esta última oportunidad, el director Gonzalo Tobal negó que el largometraje estuviera inspirado en hechos reales, pero existen varias similitudes entre la historia protagonizada por Lali y el crimen de Grabenheimer, quien a sus 21 apareció asesinada en su casa de la localidad de Florida, en el año 2007: un caso del cual resultó absuelta Lucila Frend, su íntima amiga.

Según le explicaron a este portal, homicidios como el de Pastorizzo “hay miles”, pero lo que le importa a estas productoras es la edad de los chicos y la estructura de ambos. “Hay un productor que en su momento le ofreció hacer una película a Nahir, con Oriana Sabatini y Franco Masini como los protagonistas, pero ella se rehusó”, afirmaron.

“´Si van a hacer mi historia, la protagonista quiero ser yo´, dijo. Todavía no cae que va a tener que pasar 34 años detenida”, señalaron las fuentes consultadas por este medio. Otro reconocido ex productor de CQC, que actualmente trabaja para productoras internacionales, le ofreció directamente al por entonces manager de Nahir hacer un reality show desde la cárcel.

“Soy productor de televisión y hago sobre todo reality shows. Muchos para Telefe, Viacom y MTV. Desde cosas más serias a cosas más divertidas: desde los hermanos Caniggia hasta un reality con un actor muy famoso de México. Siempre voy investigando y viendo las cosas nuevas que se pueden hacer y apareció Nahir”, se puede escuchar en un audio al que tuvo acceso BigBang.

Y sigue: “Leí que a ella le gusta el tema del arte, que quiere escribir un libro de ficción, que le gusta mucho la moda, que hace talleres…Y entonces, a partir de ahí, se me ocurrió contar un poco el reality dentro de una cárcel con un personaje con las características de Nahir, de cómo lograr hace lo que uno quiere en un marco no tan amigable como el de la cárcel”.

La propuesta, según le detalló Zonzini a este portal, fue descartada inmediatamente porque “no cumplía con los cánones de ética y moral al pensar que una persona, que podría llegar a estar 35 años en una cárcel, se podría prestar a una barbaridad como esa”.

De esta manera, son muchas las propuestas económicas y artísticas que recibió y recibirá Nahir en los próximos meses para poder trasladar su vida a la pantalla después de que a las 5:10 y 5:15 del viernes 29 de diciembre de 2017, de dos disparos, acabó con la vida de su novio. ¿Su crimen llegará a la pantalla?