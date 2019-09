"Veppo me tiró el auto contra una pared": otra denuncia contra el periodista

Luego de que se conoció el accidente fatal que protagonizó el periodista Eugenio Veppo, y en el que falleció una agente de tránsito y otro quedó en grave estado, se supo que no era el primer caso que protagonizaba y que contaba con antecedentes. Es que en febrero de este año embistió a un motoquero quien ahora, por primera vez, rompió el silencio.

Nazareno Calvo, en dialogo con TN, relató cómo fue el episodio en el que Veppo directamente le “tiró el auto encima” en plena avenida Directorio. Calvo, que se dedicaba a hacer delivery de comida, terminó estrellado contra la pared de una casa. “Yo venía por Directorio, se me acerca demasiado y cuando me ve volanteó pero para mi lado; me subí a la verdad y me pegué contra una pared”, contó Calvo.

Sin embargo, contra todo pronostico Veppo no intentó asistirlo, sino todo lo contrario. “El tipo se baja diciendo que era policía, como echándome la culpa. En vez de venir a levantarme se bajó gritándome”, prosiguió Calvo que recordó que el periodista intentaba irse del lugar antes de que llegue justamente la policía.

Se bajó diciendo que era policía y me echaba la culpa"

Incluso Veppo, siempre de acuerdo al relato de Calvo, procuró filmarlo todo el tiempo mientras lo provocaba. “En ningún momento tuvo un gesto de humildad. Nunca me quiso dar el seguro. Tuve que ir a la comisaría para averiguar todo, mi abogado no me dijo nada todavía. La moto no la pagó nadie, está a medio arreglar”, agregó el motoquero.

Este episodio fue el que generó la renuncia del primer abogado que tuvo Veppo en la causa, José Luis Ferrari, debido a que el periodista le ocultó lo que había sucedido e incluso se lo negó cuando el letrado le consultó al ver que comenzaba a salir en los medios sus antecedentes.

Veppo está imputado por el delito de “homicidio simple con dolo ventual” luego de que el domingo por la madrugada atropelló y mató a la agente de tránsito de la Ciudad, Cinthia Choque.