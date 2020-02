"Vi la sonrisa de Villalba antes de saber la decisión": el enojo de la mamá de Anahí al saber que uno de los acusado no será juzgado

Marcelo Villalba, el principal acusado de haber abusado sexualmente y asesinado a Anahí Benítez, la joven de 16 años que fue hallada sin vida el 4 de agosto de 2017 dentro de la reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora, no será juzgado en el debate oral que comenzó el pasado martes, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 resolviera que el sospechoso no está en condiciones de someterse a proceso por un cuadro de esquizofrenia que le provoca delirios místicos.

Ante esta decisión, la mamá de la adolescente, Silvia Pérez Vilor, le confesó a BigBang que está cansada de que la Justicia esté desvirtuada, y aseguró que Villalba sonrío de manera irónica antes de se conociera la decisión en su favor. "Para mí ya lo sabía", manifestó dolida.

Tanto Villalba como Marcos Bazán están acusados de haber cometido los delitos de privación ilegitima de la libertad, abuso sexual y homicidio agravado en el marco de violencia de genero.

Villalba era el principal acusado, debido a que su ADN, más precisamente su semen fue hallado en el cuerpo de la adolescente, por lo que desde el inicio quedó detenido.

El acusado fue apresado luego de que se rastreara el celular de la joven, y fuera encontrado en poder de su hijo, quien aseguró que su padre se lo había regalado días después de la muerte de Benítez.

En cuanto a Bazán, la prueba más importante que lo incrimina es la aportada por un perro rastreador que determinó que la menor entró con vida a la casa donde él vivía, en una zona muy cercana a la reserva a la que la chica solía ir siempre con amigos.

Del mismo modo, la autopsia realizada al cuerpo de la víctima determinó que durante su cautiverio comió arroz, el mismo alimento que días más tarde fue hallado en una olla en la cocina de Bazán, mientras que a su vez los médicos encontraron la presencia de Diazepam, un tranquilizante que había en la vivienda del sospechoso.

A pesar de las pruebas en contra de ambos, este viernes el tribunal compuesto por los jueces Roberto Conti, Elisa López Moyano y Roberto Lugones resolvieron que Villalba no sea juzgado, debido a que no está en condiciones de afrontar el proceso porque sufre de delirios místicos.

"En función a la junta que llevaron a cabo ayer todos los peritos, en la cual tuvieron que resolver por alguna de las dos posturas, se manifestó que Villalba no está en condiciones de ser sometido a proceso, y el tribunal resolvió hoy que se lo retire de la sala y se lo dirija directamente a la Unidad 34, que es una unidad especial para esa característica de enfermedades mentales", explicó a este portal Guillermo Bernard Krizan, abogado Pérez Vilor.

De este modo, el juicio contra Villalba no continuará, aunque sí se retomará para juzgar a Bazán, a quien sus allegados defienden desde el primer día al decir que es totalmente inocente.

"Villalba padecía principios de esta enfermedad, pero los peritos dijeron que al momento del hecho pudo comprender la criminalidad del acto. Si bien él se fue deteriorando con el tiempo, no pensamos que iba a llegar a estar circunstancia. De hecho el informe del último psiquiatra fue cuestionado por el resto de los peritos. Este cuadro mental no fue unánime, pero el tribunal tenía que resolver si continuaba o no", aclaró el letrado.

Por su parte, la mamá de Anahí Benítez sostuvo, con mucha tristeza y dolor, que el acusado ya sabía de antemano que el tribunal iba a fallar en su favor.

"Hoy es un día muy triste para mí. Primero porque vi la cara de sonrisa irónica de Villalba, aún antes de saber la decisión. Para mi ya lo sabía. Segundo porque los psiquiatras están muy preocupados por el desarrollo del lóbulo frontal de Villalba, cuando el único lóbulo frontal que quedó destrozado fue el de mi hija. Y tercero porque yo sufrí más que él, y sigo sufriendo, y a nadie del tribunal le importó evaluarme para ver si yo sufría con un proceso oral", dijo conmovida.

En comunicación con BigBang, Silvia Pérez Vilor lamentó que la Justicia Argentina esté tan "desvirtuada", y confesó que cree que ya no hay esperanzas. Además, cuestionó que los allegados de Bazán la insulten y le griten en cada audiencia que la ven.

Luego de que el jueves la junta de peritos se reuniera y presentara ante el tribunal una decisión, este viernes finalmente los jueces resolvieron a favor de Villalba y más tarde abrieron una ronda de declaraciones, en la cual cuatro amigos de la adolescente se presentaron para hablar.

La familia de la víctima sostiene que los jóvenes más cercanos a Anahí saben más información de la que aportan, por lo que confían en que a lo largo del proceso puedan aparecer nuevos sospechoso y más pistas.

"Hoy declararon los cuatro supuestos amigos de mi hija, y los cuatro mintieron alevosamente. Hoy ya no tengo más ganas de vivir, lo voy a hacer haciendo porque en realidad la búsqueda de justicia mi hija no la necesita ya donde está. Yo solo quería que otras víctimas no sufran lo que ella sufrió", cerró Pérez Vilor muy cansada y triste.

El juicio continuará el jueves de la semana que viene, con la declaración de más testigos, y luego vendrá el aporte de pruebas.