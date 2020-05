"Villa está muy golpeado": la indignante declaración del abogado del jugador denunciado por violencia de genero

El abogado del futbolista de Boca, Sebastián Villa, sostuvo ayer en declaraciones a radio La Red que su defendido habría tenido temor por su vida como consecuencia de la relación que mantuvo con Daniela Cortés. Esas frases del letrado, Martín Apolo, se dan en el medio de la denuncia penal que inició la mujer contra Villa por violencia de género.

"En un momento tenía miedo de quedarme dormido y que me pase algo, me dijo Villa. Por eso cuando me preguntan como está Villa, yo digo que no la está pasando bien", aseveró el letrado."El día después a la publicación de Daniela Cortés, hablé con Sebastián y lo vi anímicamente muy mal, está con bronca porque dice que se lo acusa de algo que no sucedió", aseguró el abogado del jugador.

Apolo incluso fue más allá y sostuvo que Cortés estaría buscando extorsionar a su cliente. “Sebastián está un poco entendiendo la situación. La verdad que al otro día de la publicación -de Daniela- lo vi muy golpeado, muy dolido, mal, anímicamente muy mal, y por otro lado con bronca porque, digamos, está viviendo una situación que no sucedió. Charlé con él más de dos horas, le pregunté toda la situación, que me contara como pudiera, y lo que yo extraigo de lo que él me cuenta es que está siendo víctima de un chantaje, de una extorsión".

"Lo único que existía hasta ese momento era un posteo en Instagram. Después, (Daniela) Cortés efectuó la denuncia, de hecho, tienen dos números de diferencia una con otra, o sea que creo que fueron efectuadas con 15 minutos de diferencia, no se trató de una contradenuncia como se está diciendo. Se trató de poner en conocimiento de la Justicia un hecho delictivo”, agregó.

Ayer Villa tenía cita con la justicia: iba ser indagado en la causa penal por violencia de género que le inició su ex pareja ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Esteban Echeverría. Sin embargo, la audiencia fue suspendida por la propia fiscal Verónica Pérez, horas antes, para "revisar medidas de prueba en las dos causas”. Cabe señalar que la fiscal Pérez lleva adelante no sólo la denuncia de Cortés, sino que también está a cargo de la contradenuncia de Villa. Desde la defensa del jugador señalaron que "aún no habría elementos" para indagar a Villa.

Sin embargo, esta indagatoria –una vez más suspendida- es de la causa penal iniciada por Cortés el 28 de abril en la UFI 2 de Esteban Echeverría, en la cual denunció golpes y amenazas contra ella y su familia, que reside en la ciudad colombiana de Medellín. El jueves 30 de abril, Daniela Cortés ratificó la denuncia ante la fiscal Pérez, quien luego del pedido de Burlando, le solicitó al juez Horacio Hryb que el delantero de Boca no pueda salir del país por 30 días, medida que el magistrado concedió.

El juez de la causa ya había dictado una restricción perimetral de 1.500 metros para que Villa no se pueda acercar a su casa en el barrio cerrado Saint Thomas, de la localidad bonaerense de Canning, en donde vivía con su ex novia.

Además, desde la defensa del jugador elogiaron la decisión de Boca de "esperar las decisiones de la Justicia y recién allí resolver", según dijo el lunes el presidente del club de la Ribera, Jorge Ameal, quien agregó que "a la dirigencia no le temblará el pulso para tomar decisiones”.

Para el presidente de Boca, se trata de un “tema sensible” para la institución, sus dirigentes y para todo el mundo. "Está en manos de la Justicia, pero mientras tanto él sigue siendo jugador del club. Nosotros queremos ser esclavos de la Justicia y cuando esta se expida no nos temblará el pulso", sostuvo el mandamás de Boca.

Según el representante legal de Villa, Daniela Cortés lo amenazaba con frases como “‘si yo quiero, no juegás más en la Selección Colombia’, ‘si yo no manejo tu plata a vos te rajan de Boca’, y frases de esa envergadura”. Además, Apolo manifestó que el futbolista le remarcó en varias oportunidad que nunca le pegó a su novia. “Villa me dijo que nunca le pegó. Me refiere que tienen una relación de noviazgo casi adolescente, que son dos chicos de veintitantos años cortos, que era una relación de bastantes peleas, digamos celos, tirantez, pero no de violencia”, afirmó.