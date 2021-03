“Vos sos mi mujer": Detienen a un policía en Guernica que secuestró, amenazó y violó a su ex pareja

Un oficial de policía de 35 años fue detenido acusado de haber secuestrado y abusado sexualmente a su ex pareja en la localidad bonaerense de Guernica. El agente había sido puesto en disponibilidad a raíz de una denuncia previa, que le había realzado la mujer por lesiones. La detención se concretó el martes, en la intersección de las calles Berazategui y Maldonado de la mencionada localidad, en el partido de Presidente Perón.

Allí, efectivos de la comisaría 1ra cercaron al oficial y procedieron a su inmediata aprehensión. Según las fuentes del caso, el hombre de 35 años, que cumplía funciones en la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL), irrumpió en el domicilio de su ex pareja cuando estaba con su actual novio y la tomó por la fuerza para llevarla a otro lugar: Ingresó tras romper la puerta, la tomó del pelo y la llevó a la fuerza hasta su domicilio a pocas cuadras de allí.

Según denunció la víctima, una vez en la casa de su agresor, el hombre le dijo: “Vos sos mi mujer. Si te vuelvo a ver con ese, te mato. Mirá, si no estás conmigo, no vas a estar con nadie. Te juro que te mato y después me suicido”. Luego, abusó sexualmente de ella. A raíz de la denuncia de la actual pareja de la víctima, quien también es policía, los efectivos tomaron conocimiento del hecho y dieron el alerta para dar con el agresor y de la víctima.

Luego de una rápida investigación, los efectivos lograron establecer que el atacante había llevado a la víctima a su domicilio, donde la golpeó, la violó y la retuvo contra su voluntad hasta que la mujer logró escapar. Sin embargo, tras abusar de ella y amenazarla de muerte, el hombre la llevó a su casa y la liberó. Totalmente en estado de shock, se acercó a la comisaría de la zona y lo volvió a denunciar.

A las pocas horas, el policía fue detenido en su domicilio. En la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Presidente Perón, del Departamento Judicial La Plata, que dispuso la implementación de un dispositivo de observación en forma encubierta, con autos particulares, para dar con el paradero del agresor, a quien finalmente aprehendieron cuando se encontraba en su auto particular en inmediaciones de la Comisaría de la Mujer .

Sol Ana Josefa Acuña Bilbao fue encontraba con un disparo en la cabeza.

La UFI 1 avaló lo actuado y dispuso el traslado del detenido a sede judicial y el traslado de la víctima para la realización de protocolo por abuso sexual. Además, el acusado fue desafectado de la fuerza mientras se instruye la causa penal. Un hecho similar ocurrió días atrás cuando efectivos hallaron en un PH ubicado en la calle Terrada 2530 encontraron el cuerpo de Sol Ana Josefa Acuña Bilbao, una oficial de la Policía de la Ciudad que prestaba servicios en la Comisaría Vecinal 12B.

El cuerpo estaba cubierto de sangre y presentaba un disparo en la cabeza. A su lado estaba Germán Luis Matías Baigorria, su pareja, un oficial de la Policía de la Ciudad de 29 años, que les aseguró a los agentes que su novia se había suicidado luego de una discusión de pareja. Sin embargo, en el lugar habían claras señas de que había ocurrido una pelea física: había elementos desparramados, el celular de ella estaba roto y había dos bolsos armados con su ropa.

Baigorria fue imputado por el presunto femicidio.

La jueza Yamile Bernán, del Juzgado Criminal y Correccional N° 8, dispuso la detención de Baigorria y lo imputó por el presunto femicidio, luego de que un vecino afirmara haber escuchado agresiones e insultos cruzados.