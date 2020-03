"Voy a salir escondida", el mensaje de la mujer desaparecida en Mar del Plata: hallan sangre en casa de su ex

Las tareas de búsqueda para encontrar Claudia Repetto, la mujer de 53 años que lleva desaparecida desde el primero de marzo, continúan hoy en distintas zonas de Mar del Plata por octavo día seguido. Los investigadores también intentan localizar a Ricardo Rodríguez, ex pareja de Claudia, quien en los últimos meses la venia acosando y hostigando.

Más de cien efectivos de la policía bonaerense, fuerzas federales, Bomberos, un grupo de canes y drones buscaban por la zona de acantilados, el camino viejo a la ciudad de Miramar y la zona aledaña al cementerio Parque municipal, indicó una fuente cercana a la causa.

La investigación, a cargo del fiscal Fernando Castro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 1, intenta dar con el paradero de Repetto, desaparecida desde el domingo 1 de marzo, al igual que su ex pareja, Ricardo Rodríguez, señalado como principal sospechoso por el hecho.

Desde que se inició la búsqueda, el jueves pasado fue el día más relevante porque en la zona de los acantilados se encontró una pala que un vecino de Rodríguez dijo habérsela prestado semanas atrás. También se encontró el carnet de la obra social de Repetto en un montículo de tierra a metros del cruce de las calles Croce y Gutenberg, en el barrio Punta Mogotes de esta ciudad.

Les parece que un hombre crea que tiene el poder de hacer con nosotras lo que se le cante?

Este es el último audio que envío a Claudia Repetto antes de desparecer el día domingo 1 de marzo. Por favor,que no la dejen de buscar.Pedimos por la aparición con vida de Claudia. pic.twitter.com/BK5HxsYouO — Magali🌞 (@Maguy_Rodriguez) March 10, 2020

Los investigadores también hallaron manchas de sangre en el lavatorio de platos de la casa de la víctima, utilizando la técnica de luminol para descubrir los restos. Mientras tanto, se dio a conocer un audio que le envió a una amiga el sábado por la noche, que ya es investigado por el fiscal Castro. En el mensaje Claudia revela el hostigamiento que recibía de parte de su ex pareja.

A su vez, le contó que su deseo era “mudarse” parea que el hombre la dejara de molestar: “Lo voy a hacer, hoy estuve pensando. Necesito plata, necesito vivir en un lugar mejor, cerca del centro y que este hijo de puta no me moleste más. Escucho un ruido y parece que es él, que me va a golpear la mano de vuelta. No quiero ni prender la luz del patio. Voy a salir escondida”.

Cabe recordar que Rodríguez vive delante de la casa de Claudia en el barrio Termas Huinco. Mantuvo una relación con ella hasta hace siete meses que los hijos de la mujer describieron como "violenta". El fiscal había confirmado que "el hombre presionaba a Claudia con escuchas e invasión de su vida privada", y aseguró que él había puesto un caño en una pared para “espiarla”.

La desaparición de Repetto fue denunciada el lunes pasado por su familia, luego de que no se presentará el domingo a su trabajo. Los investigadores apuntan como principal sospechoso a Rodríguez, quien abandonó su casa y desapareció de Mar del Plata el lunes a la madrugada.