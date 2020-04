"Yo lo quería, esperaba un cambio de su parte": habló Daniela Cortés, la mujer que denunció al delantero Sebastián Villa

Tras denunciar públicamente a Sebastián Villa, la pareja del delantero de Boca, Daniela Cortés, radicó ayer la denuncia formal ante la Unidad Específica de Violencia de Género de Lomas de Zamora y solicitó una restricción perimetral. Por la noche, relató que la situación de violencia se repite hace dos años y contó que “esperaba algún cambio” de parte del futbolista colombiano.

Cortés hizo pública la denuncia el lunes por la noche a través de un durísimo relato en su cuenta de Instagram, donde contó que hace dos años sufre agresiones, violencia física, emocional y amenazas, por parte del delantero de Boca, Sebastián Villa. Al fuerte texto le sumó una serie de fotos donde se la observa golpeada, con lastimaduras y manchas de sangre.

Anoche, en un audio difundido por el periodista Lio Pecoraro, Cortés contó que estaba “mejor” tras hacer la denuncia ante la Justicia, y que la trataron “muy bien”. “No tuve ninguna noticia de Sebastián, no me llamó, nada de nada. Esto viene de hace dos años, yo venía soportando, obvio, yo lo quería, esperaba algún cambio de parte de él, me buscaba, decía que quería un hogar, a la familia, yo seguí creyendo eso, pero esta vez se le fue la mano con las amenazas”, señaló Cortés.

Tal como adelantó BigBang el martes por la tarde, Cortés comenzó a ser asistida por la defensa de Fernando Burlando. Según se supo anoche, en la pericia médica se detectó la existencia de hematomas y escoriaciones tanto en el brazo derecho como en el muslo izquierdo de la víctima.

Según Burlando, Villa no sólo había agredido y amenazado a Cortés, sino que además “la denunció falsamente en la Justicia por extorsión”. “Esta chica fue abusado y fue víctima de violencia por dos años, si se llevan a cabo las medidas de prueba no tengo duda de que vamos a pedir la detención”, adelantó Burlando en declaraciones a América TV.

En el fuerte mensaje que difundió en Instagram, contó que perdonó golpes “esperando un cambio de parte de él”. “Hay amenazas y todo, diciendo que me va a dañar mi vida y la de mi familia, llamando a personas malas que trabajan en mi ciudad, haciendo que sólo entre en desesperación la ver a mi familia en peligro”, agregó. “Hago esto por miedo”, era el fuerte mensaje de Cortés.

Mientras tanto, la fiscal a cargo del caso, Verónica Pérez, ordenó la perimetral de Villa, que no se podrá acercar a menos de 1.500 metros de Cortés, así como tampoco entrar en contacto con ella vía mail, mensajes, redes sociales o llamadas, tanto con ella como con su entorno.