"Yo tengo la fórmula para el coronavirus": la terrible mentira del "doctor" Mühlberger y los famosos que lo defienden

"Yo tengo la fórmula para el coronavirus", dijo el "doctor" Muhlberger en el programa Incorrectas, de Moria Casán, pero no fue por eso que lo detuvieron, aunque bien podrían haberlo hecho, porque Muhlberger anunció por televisión semejante cosa en medio de una pandemia mundial que obliga a miles de millones de personas a quedarse en sus casas. Ahora está detenido por ejercicio ilegal de la medicina.

Su consultorio no estaba habilitado y estaba repleto de medicamentos vencidos. Había en Klinik Muhlberger, en Arenales 1360, remedios vencidos en 2015 e incluso antes, y hasta residuos patológicos. Muhlberger trató a famosos varios, entre ellos Charly García, Diego Maradona, su ex pareja Rocío Oliva, Beto Casella, Moria Casán, Sandra Borghi, Marcelo Polino, Susana Giménez, etc. Moria, Beto Casella y Sandra Borghi lo defendieron públicamente.

Supongo que Moria será llamada a declarar por lo de Muhlberger por lo que pasó ese día en su programa



pic.twitter.com/LQye55VGyJ — Juan Dorrego (@dorrego_juan) May 15, 2020

Beto Casella y Moria lo defendieron. Desde su programa Bendita, el conductor hizo una videollamada con Moria Casán y ambos "bancaron" al "doctor". “Sin saber lo que está pasando Mühlberger, mi experiencia ha sido fabulosa siempre como médico clínico, cuidando la salud. Yo nunca fui por nada estético, pero todo lo que a mi me ha dado siempre ha sido natural, jamás me dio un fármaco. Es un obsesivo de la vida sana”, dijo Casella. “Yo lo que puedo decir es la experiencia de mucha gente de la tele y otra particular. He hablado con pacientes que vienen del interior y me contaron historias de lo bien que le había hecho atenderse con él”, agregó luego.

Así se llevaban detenido a Muhlberger de su clínica sin habilitación. Un chanta menos. Por suerte.

“Yo hace muchos años que me atiendo, en un momento estuvimos peleados y dejé de atenderme. Y después (marcelo) Polino me habló para que volviera porque el doctor me esperaba... Y volví como si nada hubiera pasado. “Al doctor Mühlberger me lo presentó Carlo Di Domenico. No tengo idea por qué le allanaron la clínica... Yo no considero un centro de estética a la clínica del doctor ni ahí porque es un doctor y después es un lugar que parece la NASA, es de otro mundo. No puedo decir nada más, pero a mi me resulta...El Anti-Aging que él me da y que se aplica Mick Jagger y Tina Turner me deja divina, y es todo para mejorar las defensas. El doctor sabe muchísimo y mucha gente fue por mí, creo que son momentos que está todo muy sensible para la comunidad, la gente no está muy bien con la paranoia del COVID-19 y es lógico. La Justicia seguramente determinará qué pasó”, dijo Moria.

La periodista Sandra Borghi, por su parte, señaló que la de Muhlberger "era una de las mejores clínicas de estética y tenía todos los aparatos láser para hacer los mismos tratamientos que se hacen en otros centros de estética. Borghi explicó que Muhlberger tiene dos especialidades. “El de los tratamientos estéticos, que es lo que yo fui a hacerme durante unas cuantas sesiones, y el de los 'sueritos' o medicina ortomolecular, que nunca probé”.