100 días sin Guadalupe: el triste mensaje de su madre y la marcha para pedir que la busquen

Este miércoles se cumplen 100 días de la última vez que Guadalupe Lucero fue vista junto a su familia en la vereda de la casa de su tía, desde donde una o varias personas se la llevaron sin que quede un solo rastro. Al día de hoy, la investigación no tiene una hipótesis clara acerca de lo que pudo pasarle a la pequeña de 5 años, y si bien se siguen varias líneas, no hay datos concretos sobre su paradero.

Por eso mismo, la familia de la menor de edad organizó para esta tarde una nueva marcha en la que pedirán que la niña siga siendo buscada y que pronto aparezca. La consigna para asistir a la movilización es llevar velas y una foto de la pequeña.

La concentración será a las 18.30, para comenzar a marchar a las 19hs, desde el Correo Central Argentino en Illia y Junín, San Luis Capital, y los presentes pedirán avances en la investigación y volverán a recordar que si alguien sabe o vio algo, lo diga. Además, actualmente permanece vigente una recompensa de $5 millones dispuesta por Nación por alguna información certera sobre la menor.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por su parte, Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe, escribió un conmovedor mensaje en su Facebook, en el cual recordó que hace 100 días que no ve a su hija, y que no puede creer que nadie sepa a dónde se la llevaron y quién lo hizo.

"Acá los días siguen pasando, el silencio solo provoca dolor, desesperacion, angustia, tristezas que nunca se acaban, miles de preguntas sin respuesta, sobre todo un eco de gritos preguntando ¿DONDE ESTA GUADALUPE?. Dónde estás hija mía. Me duele el alma, con tu ausencia y esto de no saber cómo te encuentras", sostuvo.

Además, dijo que la niña fue arrebatada mientras jugaba a las escondidas con sus primos y amigos en el barrio 544 viviendas en la capital de San Luis, en la vereda de la casa de su tía, y que desde entonces no puede soportar la falta que le hace.

"Nos haces mucha falta, a veces imagino que estás en casa, para aliviar un poco el dolor, pero no sirve porque quiero correr a abrazarte y no se puede, quiero sentir un "mami" con tu dulce voz y no lo escucho, solo está en mi mente, en recuerdos, es tanto la ansiedad de querer oírte que me vuelve loca. ¿Hasta cuándo mi niña? ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Cuánto tiene que pasar para volver a saber de vos? Está tristeza es inaguantable, no la soporto. Me vuelve loca pensar que puedas olvidarte de mi, de nuestros recuerdos, o de quién eres. Solo le pido a Dios que eso no pase, que tus recuerdos sigan vivos y fresco para poder darte fuerza y esperanzas, porque en algún momento de esta mierda de vida nos vamos a ver", aseguró,

Además, Cialone le pidió a su hija que sea fuerte, y que desde la marcha que llevarán a cabo este miércoles por la tarde ella, su familia y los vecinos le mandaran todo su apoyo para que sepa que siempre van a buscarla y a seguir luchando para que la investigación siga.

La causa es tramitada por el Juzgado Penal N° 2 de San Luis, a cargo del Dr. Ariel Parrillis, y según dieron a conocer en las últimas horas, en estos 100 días se realizaron 423 allanamientos y 1.245 sectores fueron rastrillados.

Además, los diques Chico, Cruz de Piedra, Potrero de los Funes, La Florida, Berta Vidal de Battini, Nogolí, Paso de las Carretas, Las Palmeras, Estrechura, Saladillo, Vulpiani, San Felipe, La Huertita, San Pedro, Boca del Río, Piscu Yacu, Luján y Los Manantiales también fueron rastrillados.