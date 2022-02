21 años del crimen de Natalia Melmann | Por qué su familia espera aún la condena de otro policía

Del crimen de Natalia Melmann pasaron 21 años. Durante todo este tiempo la familia de la adolescente de 15 años tuvo que luchar sin descanso para que los detenidos y sospechosos fueran juzgados y llevados a la cárcel para cumplir con la pena que les corresponde.

Al haber pasado tanto tiempo, muchos podrían creer que a estas alturas se sabe con certeza quiénes violaron a la joven, y cómo fueron sucediendo las hechos la madrugada en que Natalia fue subida a un patrullero a la salida de un boliche de Miramar. Sin embargo, no todo está claro. Al día de hoy la familia Melmann espera aún determinar la participación del ex policía Ricardo Panadero, quien si bien ya fue absuelto en 2018, tiempo después la Justicia ordenó que esa sentencia se anule y que se realice un nuevo proceso judicial. La fecha para ese nuevo juicio sería mayo de 2023.

Natalia Melmann fue asesinada en 2001.

Según quedó acreditado en el primer debate en el que se condenó a prisión perpetua en el año 2002 a los ex policías Ricardo Suárez, Oscar Echenique y Ricardo Anselmini, la madrugada del 4 de febrero de 2001, Natalia Melmann, que en ese entonces tenía 15 años, fue forzada a subir por los agresores al interior de un patrullero, para luego ser trasladada a una casa ubicada en las afueras de Miramar en el barrio Copacabana, donde la violaron, la asfixiaron y la estrangularon con el cordón de una de sus zapatillas.

Tras algunos días de búsqueda, el 8 de febrero del mismo años su cuerpo apareció en el vivero Florentino Ameghino, donde se cree que los tres acusados lo dejaron abandonado.

Hay tres detenidos por el crimen.

Desde el 2002, tras la revisión de penas y la presentación de varios recursos por parte de los abogados defensores, los tres ex policías continúan detenidos, aunque en 2021 habían pedido que se les otorgara la libertad condicional por haber pasado 20 años en prisión. Tras una larga espera, finalmente en los últimos días la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata rechazó al pedido y evitó con eso que los femicidas salieran seis años y siete meses antes de lo previsto.

"Con el tema de la condicional se la negaron, pero seguramente en seis meses la van a estar pidiendo nuevamente", admitió Gustavo Melmann, papá de Natalia, en comunicación con BigBang. A pesar del cansancio que significa tener que luchar cada día de su vida para que su hija no sea olvidada y para que además tenga justicia, Gustavo recuerda siempre a la joven. De hecho, junto al resto de su familia, este viernes a la noche harán un homenaje para tenerla presente a 21 años de su asesinato.

La concentración se hará a las 21 entre las calles 21 y 28, desde donde se movilizarán los presentes hasta el mar para arrojar flores. Luego volveran al punto de partida, donde se dirán unas palabras para Natalia. También hablarán otros familiares víctimas de distintos casos de violencia institucional y de femicidios.

Esta noche harán un homenaje para recordarla.

Además de recordar a la víctima, se hará un pedido concreto: conseguir la justicia que todavía falta respecto a la participación del ex policía Ricardo Panadero en el crimen. El 3 de julio de 2018 el Tribunal en lo Criminal N° 4 de Mar del Plata absolvió al sospechoso, quien llegó a juicio investigado por los delitos de privación ilegítima de la libertad por el uso de violencia, abuso sexual agravado por acceso carnal y por el concurso de más de dos personas en el crimen de Natalia Melmann.

Sin embargo, después el Tribunal de Casación Penal de la Plata resolvió declarar la nulidad del veredicto y ordenó llevar a cabo un nuevo proceso en el cual se incorporaran todas las pruebas que con anterioridad se dejaron de lado.

Aunque su participación no estuvo probada en el primer proceso que se llevó a cabo, y por eso él no formó parte de los acusados en el año 2002, en el 2018 la Justicia aceptó investigar su autoría en el crimen, y luego de más de un mes de audiencias, en las que se presentaron varios testigos a declarar y en las que se incluyó además un vello púbico como principal prueba contra Panadero, finalmente se resolvió absolverlo debido a que no se pudo determinar su participación en el asesinato de Melmann.

Según explicaron los jueces Ricardo R. Maidana y Fernando Luis María Mancini en su análisis, uno de los principales errores del tribunal de Mar del Plata fue desmerecer la prueba de ADN, precisamente el vello púbico hallado en la zona íntima de la víctima, sin brindar un argumento concreto para hacerlo.

"A los fines de lograr su conclusión sobre el punto, el Tribunal de grado soslayó ponderar lo dictaminado por el perito Gustavo Adolfo Penacino, quien manifestó que entre el perfil de Panadero y el material hallado en el cuerpo de Natalia la probabilidad de coincidencia asciende al 97%", explicaron en su descargo los magistrados.

El ex policía Panadero deberá ser juzgado en un nuevo proceso en 2023.

"Panadero tuvo una sentencia que fue absolutoria, y esa sentencia fue apelada y revisada en primera instancia por la Cámara de Apelaciones de La Plata y luego por la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que es quien llegó a la conclusión de que la sentencia debería quedar nula, por el hecho de haber valorado testimonios por sobre otros testimonios, por haber sido sesgada, por no haber sido narrada con una visión y perspectiva de género, por no haber tenido en cuenta el tiempo transcurrido entre los hechos acontecidos y el año 2018 cuando se realizó el juicio. Y la Cámara de Casación instruyó nuevamente a que se conforme un tribunal en Mar del Plata y a que habiliten los medios necesarios para narrar una nueva sentencia", indicó a este portal Nahuel Melmann, hermano de Natalia.

Si bien la familia de la adolescente asesinada desea que caiga sobre Panadero todo el peso de la ley, creen que es innecesario que se vuelva a realizar otro proceso en el año 2023, ya que con las pruebas presentadas en el juicio de 2018 la Justicia puede llegar a una nueva resolución sin tener la necesidad de volver a exponerlos a todos.

"Lo que debería hacer el nuevo tribunal es, en base al debate oral ya acontecido y en base al expediente, narrar una nueva sentencia y no someter a la familia a que nuevamente tenga que pasar por un proceso así con todo lo que conlleva psicológicamente, económicamente y físicamente. Lo que ocurre hoy es un punto de disidencia entre el sistema judicial marplatense y la familia, porque ya pasamos por un debate oral con Panadero y sabés cual fue la sentencia, y todo lo que conlleva eso es una debacle para una familia. En vez de reparar, te someten a la violencia y a la tortura", sostuvo.

De igual modo, Federico Paruolo, el abogado que representa a los Melmann, comentó que ya plantearon en tribunales y ante Casación esta idea y que lo van a seguir haciendo porque están convencidos de que el juicio no se puede hacer entero de nuevo. "Si se hace enteramente, las condiciones van a ser precarias porque ya nos costó mucho llevar testigos durante el juicio anterior, como ocurrió con el caso del remisero que había visto a Panadero en la zona horas antes o el caso del chico que dice que lo vio a Panadero entre el grupo de policías que subieron a Natalia en la camioneta. La realidad es que falta casi un año y medio, porque sería durante todo mayo de 2023 y entendemos que cada día que pasa es más difícil producir la prueba por los testigos y un montón de cuestiones, así que entendemos que va a ser en condiciones peores que el juicio anterior", aseguró el letrado.

"En cuanto a la prueba, el tribunal lo que hizo fue entender que ellos recibieron el juicio ya con la prueba ofrecida para el juicio anterior, con lo cual mucha prueba que se produjo durante el proceso porque el tribunal que lo juzgó habilitó prueba nueva, no está incorporado y eso va a haber que plantearlo, es muy complejo que hayan decidido hacerlo de esta manera", cerró Paruolo.