Abuso sexual y abandono: la dramática historia de Melina, la joven asesinada de un disparo en la espalda

La vida de Melina Melody Mata, la adolescente de 17 años que recibió un disparo en su espalda en medio de un escrache en la casa de un pedófilo, estuvo envuelta hasta el último respiro en la tragedia y desesperación. La joven perdió su vida al intentar defender a las sobrinas de su pareja - tres nenas 4, 5, y 7 años- quienes fueron abusadas sexualmente por su padrastro.

Melani fue asesinada de un tiro en la espalda.

Meli (así le decían sus más cercanos) decidió ir junto a su novio, de nombre Iván, y su suegra, llamada Vanessa, a un escrache en la calle Albarracín al 4600, en la localidad de Ezpeleta. Allí vive un hombre que fue denunciado junto a uno de sus amigos en la Comisaría de la Mujer, de Quilmes, por el presunto abuso sexual de los hijos de su ex pareja.

Los presuntos violadores que Melina buscó escrachar.

Pero había una razón por la cual Meli decidió enfrentar al abusador: conocía bien el infierno que las tres pequeñas estaban viviendo por culpa de su padrastro. Melina Melody Mata había sido violada a los 4 años por su propio padrastro, pero su mamá nunca le creyó.

La tragedia tocó la puerta de la adolescente cuando tan sólo tenía 3 años. Su papá decidió quitarse la vida y poco tiempo después su mamá armó pareja con otro hombre, Juan, con el que tuvo más hijos. Fue su padrastro quien abusó de ella, cuando todavía conservaba la inocencia.

Según reveló Antonella Escobar, prima hermana de la chica asesinada, en diálogo con Clarín, fue la propia Melina a sus 4 años cuando, sin querer, reveló los abusos que sufría. “No me toques como lo hace Juan porque me duele”, manifestó en su inocencia cuando su madrina la iba a bañar

Fue su madrina, quien sin la colaboración de la propia mamá de Meli, denunció el hecho y la Justicia falló en que debía ir a vivir con su abuela materna. A pesar de que su mamá la ignoró en su peor momento, la joven decidió volver a su lado cuando cumplió 11 años.

El descargo de Antonella Escobar, prima de la joven asesinada.

Sin embargo, su mamá la volvió a abandonar. “No pasó mucho tiempo hasta que la dejó tirada”, relató Antonella. Fue su madrina quien le volvió a dar un techo y comida. Por su parte, Melina trabajaba en las plazas del barrio enseñándole arte y dibujo a los chicos para colaborar.

Pero el amor de Meli por su mamá era tan grande, que decidió –por pedido de su progenitora- irse a vivir con ella una vez más. “De un día para el otro desapareció y le robó todo. Dejó a sus hijos con el hombre que había abusado de Meli y se fue a Entre Ríos”, recordó Antonella.

Meli fue asesinado de un disparo en la espalda.

Desde aquel momento, Meli luchaba por ayudar a sus hermanastros con comida y mimos. Buscaba evitar que sufran lo mismo que sufrió ella en manos del “monstruo” de nombre Juan. La adolescente no llegó a terminar el colegio, vivía con su novio, con quien salía desde hace unos dos años, y disfrutaba escuchar a Los Redonditos de Ricota.

Vanessa, la suegra de la joven asesinada, aseguró en TN que la plata del velorio salió de sus propios bolsillos y que la mamá de la adolescente se presentó en la despedida de los restos de su hija junto a Juan, el presunto violador de la adolescente. "Me toca cuidar lo que me queda, hacerle entender a mi abuela porque su nieta ya no está, porque ni siquiera se hizo justicia", remarcó Antonella.

Y continuó, en medio de su descargo en Facebook: "Te vamos a amar por siempre, como cada vez que lo hicimos cuando eras chica, como cada vez que tú mamá (si se puede llamar madre) te traía sucia, enferma o mal comida entonces la abuela te curaba, alimentaba y hasta te crío de la mejor manera que pudo, recuerdo lo feliz que eras, se que ahora también lo sos y mucho más que lo que fuiste...".

Sus familiares la recordaron con amor en las redes sociales.

En medio de los insultos por parte del numeroso grupo que decidió escrachar al supuesto violador, Melina recibió un tiro en la espalda por parte de los vecinos y amigos del acusado que terminó con su vida en el acto. “A Melody le pegaron un tiró que le dio en el pulmón y en el corazón. Era gente del barrio, tenían pistolas y escopetas. Empezaron a tirar a matar”, había relatado su novio.

El único detenido por el crimen de Melina Melody Mata.

Por el crimen, fue detenido un vecino que vive a pocos metros de la casa del acusado por violación de menores. Se trata de Ariel Alejandro Galinde, de 25 años. Su padre, de 50 años, intentó ocultar a su hijo, por lo que fue imputado por “encubrimiento”. En la casa de los Galinde hallaron una vaina servida calibre 32, la cual coincidente con el tipo de disparo que recibió la víctima.