Alcohol, drogas y descontrol: la hipótesis del juez que investiga la muerte de la joven en Puerto Madero

La investigación por la muerte de Antonella Pochettino, la joven chaqueña de 25 años que cayó el sábado al vacío desde el balcón de un edificio en Puerto Madero, dio un giro en las últimas horas. De la hipótesis del crimen a la muerte accidental, hacia dónde va la causa.

Antonella tenía 25 años.

“Casi que se descarta la posibilidad de homicidio y también de suicidio. Estamos en la hipótesis de un accidente. No quiero descartar todavía ninguna opción, pero vamos en ese camino”, precisó al diario Clarín el juez Ángel Gabriel Nardiello, a cargo de la investigación.

Aunque todavía se esperan los resultados de la autopsia, el juez se enfocó en el “consumo de alcohol y estupefacientes” durante la fatídica noche como detonadores de una eventual caída accidental propiciada por la influencia del cocktail.

El edificio de Puerto Madero del que cayó la joven chaqueña al vacío.

“Antonella había vuelto de un boliche, donde había consumido alcohol y no se descartan otras sustancias, y en este departamento siguieron bebiendo y consumiendo estupefacientes, lo que genera la pérdida del control total. Hay pastillas que dicen que te hacen caminar por el aire”, sumó.

Las precisiones se recogen de la declaración de Matías López, el hombre de 33 años dueño del departamento del que cayó la joven. Según su versión de los hechos, la modelo se cayó de modo accidental luego de intentar sentarse en la baranda del balcón.

“La posibilidad del accidente es dolorosa, porque Antonella era una chica preparada, con una carrera universitaria, que estaba haciendo un master en Economía, que no lo hace cualquiera, por lo que sus posibilidades de vida era muy importantes. Y es un dolor terrible que una vida se acabe así por no saber controlarse. No por ella, sino por todo el marco que gira en torno a ella”.

El sustento de la investigación radica en el testimonio de la única persona que se encontraba con Antonella en el balcón al momento de la caída. En el departamento habían otras cinco. “Ratifica la manera en que ella se habría subido a la baranda y habría hecho tal y cual cosa. Si bien es un imputado, no podemos desoír su declaración como testigo del hecho. Y por sus dichos resultan compatibles con el tipo de lesiones de Antonella”.