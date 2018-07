Apartan al fiscal que investiga el asesinato de la empresaria de Mendoza: cómo sigue la causa

El pasado 5 de marzo Norma Carleti fue asesinada de 50 puñaladas en su casa de Tunuyán, Mendoza. Por el crimen está detenido su ex esposo, el radical Leonardo Hisa, y otras 5 personas más que eran empleados de la familia.

El trágico caso fue investigado desde el inicio por Adrián Frick, aunque en las últimas horas se conoció que el fiscal fue corrido de la causa porque desaprobó el examen que lo habilita a ocupar su cargo. En diálogo con BigBang, Víctor Ávalos, el abogado de la familia Carleti, habló de la investigación que llevó a cabo Frick durante estos meses, y reveló cómo seguirá el proceso con una nueva persona a cargo.

Tras varios meses a cargo de la causa, recientemente se hizo público que el procurador Alejandro Gullé decidió remover al funcionario judicial, luego de que rindiera mal el examen que lo habilita a ser fiscal de instrucción.

Por esto mismo, Frick fue corrido del caso Carleti, ya que volverá a ser ayudante fiscal, y en su lugar entraría Agustín Quiroga, según comentó el abogado Ávalos.

Adrián Frick fue corrido de su cargo como fiscal.

En conversación con este portal, el letrado explicó que hasta el momento hay 6 personas detenidas por el crimen de la empresaria, ya que a pesar de que los abogados defensores intentaron interponer diferentes estrategias para buscar la prisión domiciliaria, ninguno de los pedidos fue otorgados por la Justicia.

Los primeros en caer presos fueron los hermanos Ever, Kevin y Alexis Guerrero, quienes se cree que se encargaron de cometer el asesinato de la mujer de 60 años, luego de recibir una suma de dinero por parte de Hisa.

Leonardo Hisa fue detenido luego de ser acusado como autor intelectual del asesinato.

Del mismo modo, el padre de los tres jóvenes, Juan Carlos Guerrero, y su pareja, Susana Hurtado, siguen en prisión después de que el juez Oscar Balmes rechazara el pedido de prisión domiciliaria que hizo el abogado Pablo Cazabán para sus defendidos, quienes están acusados de ser partícipe necesario primario y partícipe necesario secundario, respectivamente, del crimen.

Además, Ever Guerrero, uno de los hermanos, tuvo la opción de salir bajo fianza, pero desde hace más de un mes su abogado no se lo permite. "Me llama la atención que esté preso, si tiene la posibilidad de salir. Su abogado no le dan la firma para la fianza, que está ordenada hace mas de un mes", comentó Víctor Ávalos, quien también explicó que según su parecer, el defensor no quiere que su cliente salga porque "tiene miedo de que hable".

Ever Guerrero sigue detenido a pesar de que se le brindó la posibilidad de salir bajo fianza.

Sobre el desarrollo de la causa, el letrado sostuvo que en los últimos tiempos declararon muchos nuevos testigos de la causa, y que incluso esta mañana se presentaron ante la Justicia los dos abogados de Norma Carleti, y que ambos dieron cuenta de la violencia que Hisa ejercía sobre su ex esposa.

"Hoy ellos contaron con lujo de detalle cuál era la violencia económica y emocional que Hisa ejercía sobre ella. Como la manipulaba y amenazaba. Y el jueves declaro el doctor Julio Herrera, que es el forense, y dijo que el detenido es una persona con rasgos psicopáticos, que incluso los intentó manipular a ellos cuando le hacían las pruebas", sostuvo.

Por último, ante la salida del fiscal Frick, Ávalos explicó que tanto él como la familia Carleti están conformes con la investigación que se hizo hasta ahora, y que su principal preocupación es que con el ingreso de una nueva persona, seguramente las cosas se demorarán.

"Dudo que otro fiscal haya investigado como Frick, puedo haber cometido errores procesales, eso no lo voy a negar, pero armó un expediente que tiene 13 cuerpos, y eso no se hace de la noche a la mañana. Hay 6 personas detenidas y no hay que quitarle mérito", dijo y agregó que no cree que la participación de un nuevo fiscal provoque cambios en las imputaciones o detenciones, aunque probablemente hasta que se ponga al corriente de la investigación va a pasar un tiempo.

"Frick conocía la causa de pies a cabeza, ahora tiene que venir una persona que tiene que ponerse al tanto, y en eso influye, pero de todos modos van a seguir declarando personas, y la investigación no se va a detener", dijo por último, antes de agregar que todavía la causa no fue elevada a juicio, por lo que tampoco hay fecha para el comienzo de un proceso contra los acusados.