Arrestan a un catequista acusado de al menos tres casos de abuso: lo denunció la hija de su pareja

Otra careta que se cae. Un docente de catequesis, con actuación en el Colegio Belgrano, de Temperley, en el Colegio Alemán, de Lanús, y en un parroquia de ese mismo partido del sur del conurbano, fue detenido acusado de abuso sexual, luego de haber sido denunciado por la hija de su pareja, quien declaró que el calvario se prolongó durante varios años.

“El acusado es Oscar Daniel Curis, de 50 años, quien fue líder de grupo de Boy Scout de la Parroquia Santa Faz de Lanús, donde además daba clases de Catequesis, al igual que en el Colegio Belgrano de Temperley y en el Colegio Alemán de Lanús”, informó el sitio Diario Conurbano.

Luego de que se conoció la detención de Curis, ordenada por la fiscal Mariela Bonafine, titular de la UFI 4, descentralizada de Lanús, trascendieron algunos detalles de la investigación. Fuentes del caso dijeron que la investigación se inició por una denuncia de una joven de 23 años, quien declaró que su padrastro había abusado sexualmente de ella entre los 4 y los 13 años.

Cuando se inició la pesquisa por la denuncia de la joven, se pudo averiguar que una prima menor de edad de la denunciante también habría sido víctima de Curis. Luego se conoció un tercer caso de un chico que era alumno suyo en la parroquia Santa Faz, de Lanús, donde recibía clases de catequesis.

Las fuentes policiales consultadas por BigBang dijeron que “el imputado era líder de grupo de Scout de la Parroquia Santa Faz de Lanús donde además daba clases de Catequesis. Del grupo scout fue expulsado debido a hechos ocurridos con los chicos y chicas concurrentes”, por lo que se supone que podría haber más casos.

La publicación de Curis en el facebook.

“En el caso del Colegio del Belgrano, no se registraron denuncias de personas vinculadas al establecimiento pero lo cierto es que Curis – detenido este lunes en Lanús – figuraba en 2018 como responsable de áreas “extraprogramáticas””, agregó el sitio mencionado, uno de los primeros en informar sobre el caso.

Fuentes policiales dijeron que el acusado fue detenido el lunes en un domicilio situado en la avenida General San Martín al 600, en la localidad de Valentín Alsina, de Lanús, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y abuso sexual con acceso carnal agravado. Las fuentes consultadas dijeron que “hay denuncias de abusos que lo tienen a Curis como imputado desde 2000. Se constataron, prima facie, tres casos concretos pero hay otros en investigación”.

La agencia Télam consignó que si bien hay tres denuncias concretas en su contra, creen que las víctimas serían al menos diez y no descartan que ese número "aumente con el avance de la investigación", ya que la fiscal Mariela Bonafine indaga sobre casos que se iniciaron desde 1999.

La acusación contra Curis no sorprende, porque son reiterados los casos de sacerdotes o docentes de colegios católicos acusados de abusos sexuales. El Colegio Belgrano, de Temperley, donde se desempeñaba el imputado, es una tradicional institución del sur del Gran Buenos Aires. No muy lejos del Colegio Belgrano, años atrás, un escándalo sacudió a otro colegio religioso, el Instituto Vicente Pallotti, de Turdera, luego de que ex alumnos denunciaron haber sido abusados por curas y laicos que se desempeñaban en el colegio.

Curis usaba las redes sociales para hacer posteos sobre temas de su interés como el halcón peregrino emprendedor, su tótem scout, esto es, el animal con el que se identiccó cuando ingresó en esa actividad. En 2014, escribió que “somo Scout me identifique con él porque una de sus virtudes es la vista, y tengo la virtud de ver y observar muy bien. Otra virtud que se me asemeja es enseñar a cazar y proteger a sus crías. Como dirigente me preocupo mucho por mis scout y busco siempre el bien para ellos”. Cinismo en estado puro.