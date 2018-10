Buscan a un joven que desapareció en Tandil: encontraron sangre en su auto y rastrillan la zona

Jorge Bustamante, de 24 años y oriundo de Tandil, desapareció en la madruga del miércoles, cuando fue visto por última vez en una cena familiar. El jueves el joven debía a viajar hacia la Capital Federal, pero como no contestaba el celular, sus padres decidieron hacer la denuncia ante la policía para ver cuál era su paradero.

La búsqueda que comenzó hace dos días ya arrojó resultados que preocupan, porque se halló el auto de Bustamante prendido fuego entre las sierras tandilenses, mientras que los investigadores encontraron también manchas de sangre en el baúl del mismo vehículo.

Debido a esto, la policía montó un gran operativo alrededor de la zona, con el objetivo de encontrar alguna pista que indique lo que ocurrió con el chico.

Jorge Bustamante desapareció el pasado miércoles.

Según explicaron fuentes de la investigación, el Fiat Palio del muchacho fue encontrado estacionado en la intersección de las calles Azucena y Falkner, en el barrio conocido como la zona de La Movediza, luego de que un escuadrón de bomberos asistiera al lugar tras detectar un incendio.

Luego de apagar las llamas, los bomberos encontraron manchas de sangre en el baúl del auto, lo que hizo que la policía interviniera en el caso, y detectaran así que se trataba del vehículo del joven que buscaban.

El auto de Bustamante fue hallado incendiado en la zona de la Movediza.

Aunque todavía las pericias no determinaron si la sangre corresponde o no a Bustamante, desde hace horas efectivos de la Policía bonaerense, de la fuerza local, de la DDI, de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, y de Caballería trabajan en la zona donde ocurrió el incendio, para retomar así la búsqueda que quedó suspendida ayer por la tarde.

"Si bien se está en plena etapa de investigación, hasta el momento podemos decir que el joven vive junto a sus padres (Claudia Villalba y Guillermo Bustamante) en una vivienda del barrio Villa Italia", precisó a Télam el inspector policial Ignacio Sandoval, quien está a cargo del caso.

Varios efectivos de la fuerza de seguridad rastrillan la zona donde se incendió el auto.

Aunque Sandoval no reveló muchos detalles, sí indicó que por el momento no se pudo determinar si la sangre hallada en el auto es del joven, al mismo tiempo que explicó que el celular de Bustamante estuvo activo por última vez en la madrugada del miércoles, y después ya no volvió a usarse, ni tampoco a aparecer.

En relación a esto, desde el medio La Voz de Tandil informaron que debido a la declaración de varios testigos que dijeron haber notado movimientos extraños en el barrio, en las últimas horas se llevaron a cabo varios allanamientos en diferentes domicilios ubicados cerca de la zona donde el auto apareció incinerado.

Además, trascendió que las cámaras de seguridad del lugar habrían filmado al auto de Bustamante y a dos sujetos que llegaron al descampado en las horas en que se cree que el vehículo fue abandonado, por lo que se intenta determinar si era o no el joven quien manejaba su vehículo por la localidad.

La policía revisa la zona desde hace 48 horas.

Rastrillajes

En las 48 horas de búsqueda que llevan los investigadores, hasta ahora no se pudo encontrar un dato certero de lo que ocurrió en la madrugada del miércoles, cuando los investigadores creen que ocurrió el incendio del auto y la desaparición de Jorge Bustamante.

Tandil Diario explicó que lo que se sabe es que buzos tácticos trabajaron en la cava de la cantera El Trincante, ubicada en cercanías del lugar donde apareció incendiado el auto, pero no hubo resultados positivos.

Se halló tierra removida en las viviendas allanadas.

Además, gracias a las imágenes que ofrecieron las cámaras de seguridad de la zona, donde se ve a dos hombres mientras circulan en una moto, la policía llevó a cabo varios allanamientos, y en dos de las viviendas revisadas se halló tierra removida y prendas de vestir que deberán ser peritadas.