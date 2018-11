Chantaje sexual: por qué liberaron a uno de los detenidos por el crimen del chico de Tandil

Emanuel Ramírez tiene 18 años y acaba de salir de la cárcel. Aunque siempre supo que era inocente, los días en prisión no fueron nada sencillos y por momentos llegó a pensar que la Justicia no existía.

A pesar de eso, después de haber declarado y presentado su coartada, los otros dos detenidos por el terrible hecho finalmente confesaron que lo habían incriminado por pedido de su abogado, Claudio Castaño, por lo que, luego de que se comprobara su inocencia, finalmente el joven salió en libertad.

Emanuel Ramírez estuvo 16 días detenido por una supuesta venganza sexual.

Según dijo Ramírez ante el fiscal Gustavo Morey, su detención tuvo que ver con un chantaje sexual que inició Claudio Castaño, el defensor de Nahuel Morales, el principal acusado de la muerte de Bustamante.

En su explicación, argumentó que antes del crimen del joven tandilense, él mantuvo varios encuentros sexuales con Castaño a cambio de droga. Sin embargo, como esos pagos nunca llegaron, la última vez que se vieron las cosas terminaron bastante mal porque el abogado quiso tener sexo con Ramírez, y luego de negarse, a modo de represaría el joven robó algunas pertenencias del abogado y huyó.

Claudio Castaño habría involucrado a un inocente en la causa por la muerte de Jorge Bustamante.

Castaño aseguró que se iba a vengar, y una semana después, cuando se hizo público que Jorge Bustamante había sido asesinado, el abogado se presentó con su defendido en la comisaría, donde también incriminaron en el hecho a Emanuel Ramírez.

Por eso mismo, el pasado 30 de octubre el chico de 18 años fue detenido, y estuvo en prisión durante 16 días, hasta que ayer finalmente la Justicia comprobó que no había ningún indicio en su contra y por falta de mérito el fiscal decidió ordenar su liberación.

Jorge Bustamante habría sido asesinado por Ángel Tami y Nahuel Morales.

Aunque Ramírez le dijo a BigBang que aún no tiene el permiso de su abogado para hablar de forma pública, sí comentó que ahora se encuentra "un poco más tranquilo" y que sólo tiene acceso a su Facebook porque todavía no usa celular.

Además explicó que lo que más le interesa es "aclarar" todo lo que pasó con Castaño, para poder así "limpiar su imagen" luego de haber sido señalado como uno de los criminales que asesinó a Bustamante.

Ramírez aseguró que quiere contar toda su historia con Castaño.

Conmovido por la situación, y luego de haber pasado la primera noche en paz después de todo lo vivido, Ramírez usó su cuenta de Facebook para escribir un mensaje de agradecimiento a quienes confiaron en él durante todo este difícil proceso.

"Gracias a todos los que estuvieron junto a mí en estos momentos. Entiendo a todos lo que me prejuzgaron, sé lo que es el dolor de perder a un ser querido, también lo viví de cerca, y agradezco que esos mismos que me escracharon con comentarios falsos hayan cambiado de parecer", sostuvo, y agregó que aunque aún faltan que se aclaren algunas cosas, lo cierto es que él, su familia y su abogado "están cada vez más cerca de hacer que paguen los que tienen que pagar y junto a ellos Castaño que me quiso meter en cana por no querer entrar en su juego".

El mensaje de agradecimiento de Ramírez en Facebook.

"Gracias a Dios estoy en mi casa con mi familia que me bancó desde el principio, gracias a mi novia y mis pocos amigos que fueron de fierro y ayudaron en lo que podían, desde visitar a mi familia hasta acercarme ropa y comida, a pesar de pasar por varios lugares, nunca me dejaron solo. En estos momentos uno se da cuenta con quien realmente puede contar. Que esto no quede en la nada", puso por último, antes de pedir que se haga justicia por Jorge Bustamante.

Tras la liberación de Ramírez, los únicos dos sospechosos de haber cometido el hecho son Ángel Tami y Nahuel Morales, quienes admitieron haber estado en la escena del crimen, pero no haber matado al joven.