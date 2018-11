Comienzan los alegatos contra los acusados por el femicidio de Lucía Pérez: qué penas se esperan

Luego de dos semanas de audiencias consecutivas, el jueves finalmente terminó la ronda de declaraciones en el juicio que investiga la muerte y el abuso sexual de Lucía Pérez, una joven de 16 años que murió en octubre de 2016 tras sufrir una asfixia tóxica por el consumo de cocaína en Mar del Plata.

Por el terrible hecho hay tres acusados, ya que se cree que uno de ellos abusó sexualmente de la joven y la drogó hasta su muerte, que otro de los detenidos fue participe necesario de la situación y que un tercero ayudó a borrar pruebas incriminatorias en los momentos posteriores al fallecimiento.

Aunque hay mucha expectativa acerca de lo que pueda pasar en los próximos días con los sospechosos, este viernes pedirá una pena y dará su alegato el fiscal de la causa, y el lunes finalmente hará público su alegato el abogado de la familia de Pérez.

El viernes comienzan los alegatos en el juicio por la muerte de Lucía Pérez.

En esta sintonía, y próximo a que comience la etapa final del juicio, el letrado que representa a los papás de la adolescente fallecida, Gustavo Adolfo Marceillac, dijo a BigBang que apelan a que el Tribunal "esté abierto a lo que significa que la Justicia vea un caso con una óptica de genero", ya que según su punto de vista, durante todas las audiencias quedó demostrado que la víctima fue abusada sexualmente bajo una relación de poder que ejercía Matías Farías para con ella, como la persona que le vendía estupefacientes a una joven que tenía serios problemas con las drogas.

Además, el abogado sostuvo que quedó en evidencia que Farías y Juan Pablo Offidani vendían droga en sus casas, y que Alejandro Maciel colaboró para ocultar pruebas, como lo hizo cuando sacó la droga de la casa de Farías y acondicionó a Lucía Pérez antes de que la llevaran al centro médico.

"Científicamente no se puede sostener que se haya lavado el cuerpo, pero yo no estoy sujeto a lo que dice un perito médico. La pericia médica dijo que no existe sustento científico para sostener que ese cuerpo haya sido lavado, eso no quiere decir que yo no lo pueda demostrar con otras cosas. Además, el encubrimiento no sólo tiene que ver con el lavado del cuerpo, sino con el hecho de que Maciel borró mensajes y la localización de su celular y de que se deshizo también de la droga en la casa de Farías", aseguró Marceillac.

La querella pedirá que Alejandro Maciel sea condenado por encubrimiento.

Por esto mismo, cuando sea su turno el próximo lunes, el abogado de la familia de Lucía Pérez pedirá que Farías sea condenado por "abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio" y que Offidani sea acusado de haber sido "partícipe necesario" de los mismos tres delitos. Además, solicitará al Tribunal en lo Criminal Nº1 que Maciel sea condenado por el delito de "encubrimiento agravado".

"De las pericias resultó que las lesiones que tenía Lucía no necesariamente son de una relación sexual forzada, porque puede haber sido de forma consentida. Por esto mismo nosotros decimos que en este contexto sí existió violencia, porque los acusados se aprovecharon de Lucía por su vulnerabilidad (por ser una chica de 16 años) y por su relación conflictiva con la droga", explicó.

Pérez murió por asfixia tóxica producto de el consumo de drogas.

Marceillac además adelantó que el fiscal del caso, Daniel Vicente, opina lo mismo que él, pero que está en duda respecto a la acusación que hará mañana contra Maciel, y dijo además que probablemente el representante del Ministerio Público pedirá también una condena menor para Offidani.

"Por lo que dijo en su lineamiento, el fiscal va a plantear que la responsabilidad de Offidani es la de un 'partícipe secundario' y yo seguiré con la idea de que fue 'partícipe necesario'. Los dos son personas que realizan un aporte para que otro pueda realizar el delito, pero la diferencia es que el aporte del partícipe necesario es esencial para que se cometa el delito, y por eso mismo tiene la misma pena que el autor del hecho, mientras que el partícipe secundario tuvo un aporte que no fue esencial para que se cometiera el hecho, y eso le baja mucho la pena", indicó.

Por último, el letrado confirmó que el martes será el turno de la defensa de los acusados, quien en sus alegatos sostendrá que no existió el abuso sexual, porque en realidad la relación íntima entre Farías y Pérez fue consentida.

Matías Farías en el principal acusado.

La declaración de una vecina que incrimina a los acusados

En los últimos días, antes de que terminara la ronda de declaraciones, una vecina que vivía enfrente de la casa de Matías Farías aseguro ante los jueces que el acusado vendía droga junto a su amigo y cómplice Juan Pablo Offidani.

"La vecina vio que antes de que pasara lo de Lucía, Offidani hizo una venta de droga en la puerta de la casa de Farías. Ella ya sospechaba porque había tenido problemas con otros inquilinos, así que prestó atención cuando vio algo raro y ante el Tribunal dijo que los que le compraron la droga a Offidani se la tomaron ahí mismo", explicó el abogado Gustavo Adolfo Marceillac.

Offidani está acusado de ser partícipe necesario de la muerte de Lucía Pérez.

En su declaración, la testigo también confesó que ella, su marido y sus hijos estuvieron presentes en el momento en que los tres acusados se llevaron de la casa de Farías a Lucía Pérez ya inconsciente, ya que ellos estaban en el patio de su casa, que da a la entrada de la casa del acusado.

Por esto mismo, dijo que vio cuando llegaron Maciel y Offidani en la camioneta, y después presenció el momento en que los tres sospechosos sacaron de la vivienda a la adolescente.

"A ella le dio la impresión de que los acusados estaban medio fastidiados, y como que estaban haciendo un acting. Para ella, cuando sacaron a Lucía de la casa ya estaba muerta y se preocupó tanto, que al otro día cuando vio a Farías jugando con un perro como si nada, ella pensó que a la chica que había visto en ese estado, en realidad no le había pasado nada malo", cerró el abogado.