Cómo fue la pelea letal entre el "Pity" y su víctima: del "viaje a la villa" al "tirá, gato"

“Si vas a tirar un tiro, tirá, gato”. Esa habría sido la última frase que Cristian Maximiliano Díaz pronunció antes de recibir los cuatro balazos que le quitaron la vida el jueves pasado. Era la una y media de la mañana del jueves 12 de julio. El lugar: las torres del barrio Samoré de Villa Lugano. En frente, según los dos testigos presenciales que declararon en la causa, el hombre de 36 años tenía a Cristian “Pity” Álvarez con una pistola calibre .25 en su bolsillo. Reclamos, pelea y disparos: cómo fue la madrugada en la que el cantante se convirtió en asesino.

El momento en el que "Pity" se entregó en la comisaría de Lugano.

Aunque al entregarse “Pity” aseguró a las cámaras apostadas en la puerta de la comisaría que no era amigo de Díaz y que no lo conocía, lo cierto es que se habían visto antes de la pelea. No sólo existe una foto que así lo prueba, sino que además el disparador del enfrentamiento fue el reclamo por objetos que desaparecieron de la mochila del cantante la última vez que estuvieron juntos.

La foto que prueba que el "Pity" conocía a su víctima.

“Vos sabés quién soy, ¿te acordás de mí? ¿Te acordás de cuando te llevé a la villa? Vos dijiste que te faltaban cosas en la mochila y yo no soy ratero”, le espetó, según los testigos, Díaz al cantante, ni bien salió del edificio. “Una vez me dijiste, cuando te faltaron cosas en la mochila, que me ibas a pegar un tiro. Si vas a tirar, tirá”, arengó la víctima.

La foto del "Pity" en el back del show de Ulises Bueno que fue a ver tras el homicidio.

Mientras se golpeaba la gorra que llevaba puesta, Díaz comenzó a acercarse hacia el “Pity” con la intención de avanzar en la provocación. Este habría sido, según el escrito del procesamiento firmado por el juez Martín Yadarola, el desencadenante de la reacción del cantante, quien “sin mediar palabras y encontrándose a escasa distancia de su rival, sacó el arma de fuego, apuntó al rostro de Díaz y le efectuó un disparó que lo hizo caer tendido”.

“Inmediatamente después, el imputado se posicionó parado frente a la víctima que yacía en el suelo y, también a corta distancia, le disparó otras tres veces más directamente en la zona del rostro; para luego guardar el armamento y dirigirse sin más hacia su automóvil, retirándose del lugar”, suma el escrito judicial.

"Lo maté porque era él o yo. Cualquier animal haría lo mismo".

Pasarían 24 horas hasta que, después de que se ordenara una orden de captura, el cantante se entregó junto a su ahora ex abogado, Sebastián Queijeiro, en la comisaría 52 de Lugano. “Lo maté porque era él o yo. Cualquier animal haría lo mismo. No era amigo mío, nada que ver. Si no lo mataba yo, me iba a matar él”, explicó a los medios apostados en el lugar y sentó así la base de la que será ahora su defensa judicial: legítima defensa.

El cantante dentro de la comisaría. Se negó a declarar.

“La reconstrucción del hecho no permite sostener que la conducta de Díaz, más allá de haber sido quien encara a Álvarez, iniciara el reclamo verbal y luego pretendiera comenzar una pelea cuerpo a cuerpo, tuviera el alcance para ser considerada una verdadera agresión ilegítima, al menos con la suficiente intensidad como para permitir al causante reaccionar de la forma en la que lo hizo”, se desestima en el procesamiento.

Díaz tenía 36 años y una hija chiquita.

"Pity" permanece detenido en el penal de Ezeiza y derivado al pabellón psiquiátrico para comenzar con un proceso de desintoxicación. En las últimas horas, el juez Yadarola ordenó su procesamiento con prisión preventiva por el homicidio agravado por arma de fuego de Díaz. Además, embargó al cantante por un millón de pesos.