¿Culpable o inocente? Se define el futuro del carnicero que persiguió y mató a un ladrón en Zárate

Dos años después del hecho, llega al banquillo de los acusados, Daniel "Billy" Oyarzún, el carnicero de Zárate que atropelló y mató un ladrón en 2016. Su caso reflotó el debate sobre la justicia por mano propia y la legítima defensa.

"Estoy esperando que llegue el día jueves para conocer qué pasará. Por respeto al jurado no puedo hablar. Estoy tratando de no estar mal. Mi familia está muy mal. Ya no tengo más la carnicería. Estoy en un frigorífico y tratando de no perder mi trabajo", resumió ante los medios presentes pero no quiso entrar en detalles sobre lo ocurrido hace dos años.

El carnicero habló antes de ingresar al Tribunal.

"No voy a repasar los hechos. En lo que pasó hubo un accidente, donde una persona falleció y es algo que no hubiera querido que ocurra", sostuvo y finalizó su declaración ante los medios: "Ya no tengo nada. Ni negocio ni tranquilidad. Es un peso muy fuerte que cargo en la espalda".

La imagen del ladrón atropellado.

La cuestión es que el jueves 13, en los tribunales de Campana y luego de tres días de debate, se conocerá el veredicto por el caso del carnicero que mató a un ladrón. Oyarzún podría hasta 25 años de prisión se el jurado, compuesto por 12 cuidadanos que fueron sorteados del padrón electoral, lo encuesta culpable de homicidio simple por el crimen de Brian González, de 24 años.

El jurado popular deberá evaluar la orientación del veredicto: puede ser que lo encuentren culpable por homicidio simple, lo que se contempla una pena de hasta 25 años de prisión; encontrarlo culpable por exceso en legítima defensa o dar un fallo de no culpabilidad en caso de que entienden que el acusado actuó en "legítima defensa".

El comercio que fue asaltado.

Para el fiscal de instrucción, Martín Zocca, consideró de acuerdo a su investigación que Oyarzún debe ser juzgado por "homicidio simple", un delito que contempla una pena de hasta 25 años de prisión.

PERSECUCIÓN MORTAL Y EL VIDEO QUE LO INCRIMINA

El hecho, que sucedió el 13 de septiembre de 2016, se inició poco antes de las 13 cuando dos jóvenes en moto llegaron hasta la carnicería "Biily Youuu", en la esquina de la avenida Antártida Argentina y Echeverría.

Uno cumplió el rol de campana y el otro simuló ser un cliente. Cuando creyó que era su oportunidad, sacó un arma y apuntó a la cajera. Le robó 5 mil pesos y huyó con su cómplice en moto. Oyarzún salió a perseguirlos con su auto. Los alcanzó a tres cuadras de su negocio, chocó la moto y los atropelló. Uno de los asaltantes logró escapar corriendo, pero Brian González quedó aprisionado entre el coche del carnicero y un poste de un semáforo.

González resultó herido de gravedad. Hasta que llegó la ambulancia para socorrerlo, los vecinos lo insultaron y golpearon. Un vecino registró en un video la secuencia y se lo puede ver al carnicero entre los que maltrataron al joven. Incluso se lo ve golpearlo con un palo.

Los vecinos de Zárate marcharon a la Municipalidad para reclamar su liberación y pedir más seguridad. Luego de tres día de prisión fue liberado e incluso el presidente Mauricio Macri se refirió al caso: "Oyarzún debería estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar en todo lo que pasó mientras la Justicia decide por qué pasó, por que sucedió", dijo en ese momento.

Por su parte, la jueza de Garantías Graciela Cione le otorgó la encarcelación, al entender que no había peligro de fuga.