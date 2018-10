Débora Pérez Volpin: el endoscopista pidió una probation y el lunes se define su situación

El abogado del endoscopista Ariel Diego Bialolenkier pidió este lunes la probation en la causa que investiga la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin, quien murió el 6 de febrero de este año mientras se realizaba una endoscopia en el Sanatorio de La Trinidad.

Por el fallecimiento de la legisladora, la Justicia procesó por "homicidio culposo" al endoscopista y a la anestesista que atendieron esa tarde a Pérez Volpin y debido a esto, a principios de esta semana el abogado de Bialolenkier solicitó que su defendido acceda a una probation, aunque la decisión final se conocerá la próxima semana cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°8 resuelva la situación.

La causa por la muerte de Débora Pérez Volpin irá a juicio oral.

El pedido del endoscopista llegó después de que el juez Carlos Bruniard, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 57, resolviera a fines de septiembre pasado que el expediente debía ser elevado a juicio oral.

Ante esta situación, y después de que el endoscopista fuera procesado, finalmente su abogado, Roberto Churba, optó por pedir este lunes una probation, medida que no fue vista con buenos ojos por la fiscal de la causa, María Luz Castany.

El endoscopista pidió una probation y hoy la fiscal del caso la rechazó.

"La probation es un beneficio que está pevisto en la ley para determinados delitos, como lo es un homicidio culposo, donde la persona no tuvo intención de dañar", indicó a este portal Churba, quien también agregó que solicitar una probation "no tiene nada que ver con una aceptación de culpa o responsabilidad del acusado".

"Es simplemente un beneficio que se otorga para determinados delitos que le permiten a un imputado evitar el juicio oral con tareas comunitarias", aclaró.

En este sentido, el defensor de Bialolenkier dijo a este portal que no hay pruebas que incriminen a su cliente, ya que la autopsia confirmó la existencia de una lesión de tres milímetros en el estomago, pero no pudo determinar qué elemento fue el que la causó.

Ariel Diego Bialolenkier está procesado por homicidio culposo.

"Yo le pedí a los médicos que me indiquen si con algún grado de certeza pueden decir que la lesión fue el provocada por el endoscopio y dijeron que no. Además me dijeron que por la característica de la lesión, tampoco pueden comprobar que las características físicas del elemento que la provocó sea compatible con el endoscopio", explicó el abogado.

Sobre la culpabilidad de la muerte, Churba declaró que su cliente está muy seguro de no haber cometido ningún error, y por eso mismo, hasta el día de hoy el médico sostiene que es inocente.

Lo cierto es que en una audiencia llevada a cabo esta mañana, la fiscal del caso optó por negarse al pedido la defensa, como también lo hizo Diego Pirota, el abogado de la familia de Pérez Volpin, quien se opuso y públicamente comentó que "no hay antecedentes de que un médico, que hizo un juramento, pueda evitar un homicidio culposo o una mala praxis yendo tres veces por semana a hacer tareas comunitarias”.

"Está claro que ninguno de los dos (la anestesista Nélida Puente y el endoscopista) quiso provocar la muerte de Débora, pero sucedió y las pericias son contundentes y categóricas, por lo que esto no puede concluir sin atribuirse responsabilidades", sumó en su descargo.

La familia de Pérez Volpin quieren que haya un juicio.

Sobre esta negación de las dos partes, Roberto Churba sostuvo que su pedido de probation se basa en la presión que los medios de comunicación han ejercido y ejercen sobre la investigación, ya que según él "esta causa no tendría que haber llegado a juicio". "En cualquier situación común no hubiera sido así, pero en este caso sí por la presión que ejercen los medios", mencionó.

Para que la aceptación oficial de la probation se confirme, el próximo lunes el Tribunal que lleva adelante el expediente deberá dar el visto bueno, aunque de ser así, el abogado de la familia de Débora Pérez Volpin seguramente apelará, lo que puede provocar que Churba envíe la solicitud a la Cámara de Casación para definir finalmente la situación.