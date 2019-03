Decía que buscaba justicia y ahora la acusan de matar a su marido y a su hijo: "Que pague"

El caso conmociona y no deja de sorprender. Hace ocho años, Gastón Bustamante, de tan sólo 12 años, fue brutalmente asesinado mientras descansaba en su dormitorio en Miramar. Lo golpearon ferozmente en la cabeza y lo estrangularon con una media. Por entonces, la principal hipótesis del crimen fue que habían entrado a robar, pero más tarde detuvieron a su cuñado.

Verónica González reclamó "justicia" para su hijo.

La policía detuvo a Julián Ramón, el novio de la hermana del pequeño. Habían encontrado sus huellas dactilares en un televisor de 14 pulgadas, en la habitación donde mataron al nene. Sin embargo, al acusado no le encontraron más pruebas para condenarlo y un mes después fue sobreseído. La Justicia consideró que sus huellas no revelaban que hubiera levantado el aparato, sino que simplemente lo había girado.

El asesinato de Gastón sigue aún sin culpables, pero la historia podría dar un giro de 180 grados en las próximas horas con la muerte de su papá. Carlos Bustamante falleció tras sufrir un ataque a golpes en su casa y por el crimen del hombre quedó detenida su esposa, Verónica González, acusada por su propia hermana de haber matado al pequeño Gastón.

Gastón Bustamante fue asesinado hace ocho años.

El hombre, de 66 años, falleció en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde estaba internado tras sufrir fractura de cráneo, de mandíbula y varias lesiones en el brazo a base de golpes con un elemento contundente en el rostro y en la cabeza.

La Policía y la fiscal Florencia Salas intentan determinar qué sucedió, ya que los dichos de su mujer no concuerdan con las pericias que se realizaron en el lugar. González se negó a declarar y, entre lágrimas, sólo preguntó por la salud de su esposo, que había fallecido minutos antes. La mujer quedó imputada por "homicidio en grado de tentativa".

Pese a esto, la carátula cambió a "homicidio agravado por el vínculo", tras la muerte de Bustamante. En medio de este panorama, Susana González, la hermana de la presunta asesina, fue la última persona que pudo cruzar palabras con Bustamante y no dudó en acusar a su hermana, no sólo de haber matado a su cuñado, sino de haber sido la responsable de la muerte de su sobrino.

El cuarto de Gastón sigue intacto.

"Que cuente la verdad. Si fue ella, que diga la verdad y que pague, que Dios me perdone pero que le den perpetua, hago mal en decir esto porque es mi hermana y la quiero un montón, pero hoy fue mi cuñado y mañana puedo ser yo, y también pudo haber sido mi sobrino”, aseguró.

En diálogo con TN, la conmovida mujer reveló que Bustamante sólo llegó a pronunciar su nombre antes de perder la vida. "Me dijo dos veces mi nombre, 'Su', 'Su'... le pedí que me contara lo que había pasado, pero respiraba como para adentro, no tenía voz para explicar, a lo mejor él me quiso decir algo, pobre, y no pude ayudarlo", relató Susana.

Y siguió: "No quería tocarlo, en ese momento me dio mucha pena, impresión, ver cómo estaba". Según contó la hermana de la detenida, la noche previa al asesinato estuvieron juntas viendo tele, cuando Bustamante se fue a dormir. Susana terminó de ver la novela con Verónica y se dirigió a la casa del fondo, adonde vive.

Verónica junto a su fallecido marido.

"Volví de trabajar a la una y media de la tarde, y me encuentro con ella que había llegado recién. Abrió la puerta y la volvió a cerrar, me comentó que vio los pies de Carlos en el suelo. Le dije para abrir, y en ese momento me dijo que no. Entonces agarré, abrí la puerta, prendí la luz porque estaba todo cerrado, y me encontré con Carlos todo golpeado, sangrado", comentó.

Susana señaló que Bustamante estaba cruzado de brazos, con toda la cara llena de sangre, repleto de moretones. "Atiné a hablar con él, pero balbuceaba... le dije a mi hermana que llamara a la Policía, a una ambulancia, a los bomberos, pero estaba como inmóvil, asustada, nerviosa. No lo toqué ni nada, pero me agaché, cosa de poder escuchar si decía algo….”, agregó.

Y sentenció: “Me da mucha pena, yo la quiero un montón a mi hermana, pero si fue ella la asesina, que pague con la cárcel y que le den perpetua. Con lo que pasó ahora, uno ata cabos. Pienso que ella planeó todo. Cuando fue la muerte de Gastón también anduvo por todos lados mostrándose. Mi hermana me mintió muchas veces, tiene mucha habilidad para mentir”.

La muerte de Carlos Bustamante se produjo a causa de traumatismos en la cabeza y de una hemorragia cerebral, causados por el ataque que sufrió en su casa de Miramar.