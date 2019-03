Denunciaron por abuso sexual a un profesor de educación física en un jardín de infantes de Rafael Calzada

Un profesor de educación física del reconocido colegio Regina Apostolorum de Rafael Calzada fue acusado por abuso el viernes pasado, luego de que cuatro familias denunciaran que el maestro había atacado sexualmente a cuatro niños de cinco años que son alumnos del jardín.

Luego de que se diera a conocer la noticia, los padres comenzaron a preguntarle a sus hijos por lo que habían vivido, y a raíz de esas charlas, hoy otras 15 familias hicieron también sus denuncias.

El docente fue denunciado por varias familias.

Las primeras acusaciones fueron radicadas de manera formal en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Almirante Brown, y desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia confirmaron a este portal que el acusado de 40 años ya fue imputado por abuso sexual, aunque permanece en libertad.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que abrió una nueva instancia para que otros padres sumen nuevos testimonios, ya que se cree que puede haber más víctimas implicadas.

El profesor está en libertad pero imputado por abuso sexual.

Desde el Instituto católico Regina Apostolorum explicaron a BigBang que el colegio "está dando los pasos correspondientes según lo que debe hacerse ante una denuncia de posible abuso", por lo que el docente involucrado fue desafectado de la escuela de manera inmediata, por lo menos "hasta que la justicia se expida sobre los hechos".

En un comunicado formal, el colegio recordó su "compromiso primordial y principal con la defensa de los derechos de los niños, las niñas y los y las adolescentes", al mismo tiempo que aseguraron que las autoridades escolares le "están dando la contención necesaria a las familias involucradas directa e indirectamente".

El colegio desafectó al profesor inmediatamente.

Laura Rodríguez, ex alumna del colegio y mamá un nene que va a primer grado, contó a BigBang que el viernes pasado dos familias fueron a hablar con la rectora del colegio, la hermana María Cristina Mandall, a quien le comunicaron los casos de abuso, y quien también enseguida desvinculó al profesor de sus tareas.

"La escuela hizo una reunión el día lunes, en la cual informaron que habían desvinculado al profesor el viernes, luego de haber recibido a dos familias que habían hecho las denuncias", comentó y agregó: "La hermana informó que un psicólogo va a venir a hablar del tema con los padres, para saber cómo desenvolverse con los chicos".

Además, Rodríguez aclaró que las denuncias ocurrieron en jardín, y no en primer grado, como trascendió. "Mi hijo va al colegio desde sala roja y tuvo al profesor. Él jamás me contó que tuvo algún problema. En el grado de mi nene no hay ninguna denuncia, las madres ya hablaron con los chicos y no dijeron nada", sumó.

De todos modos, según dijo a Télam una de las madres denunciantes, ya son muchos los chicos que, luego de darse a conocer la denuncia, manifestaron que el profesor se sobrepasaba con ellos.

"Algunos chicos lloran, otros se tapan los oídos o gritan", aseguró la mamá, quien también reveló que el profesor "les decía que iban a jugar a la magia con los dedos, los apartaba y llevaba al baño en grupos de 3 o 4 nenes".

Una persona cercana a otra de las madres, también contó a este portal que los nenes aseguraron que el profesor los hacía participar de un "juego" donde había ganadores y perdedores, y que a aquellos que perdían los llevaba a un cuarto y les pegaba en la cola.

El colegio Regina Apostolorum es uno de las más prestigiosos e importantes de la zona, y tiene enseñanza católica en sus niveles inicial, primario y secundario.