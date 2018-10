Denuncias, Uber y misterio: la trama oculta detrás de la joven que desapareció en Constitución

La desaparición de una joven de 26 años generó denuncias cruzadas de todo tipo, incluso de la mujer en cuestión que le criticó a los efectivos de la Policía de la Ciudad por haber originado una campaña para intentar dar con su paradero.

Todo comenzó el 10 de octubre cuando Adriana Sofía Escobar se subió a un Uber en Moreno 3226, que la dejó en Mompox 1750, a las 1:50 de ese día de acuerdo a la denuncia a la que tuvo acceso Big Bang. Al no aparecer, su prima Talia Tamara Belén Bravo, se presentó ante la Comisaría Vecinal 3ª de Constitución.

#Buscamos a Adriana Sofia Escobar

Se subió a un uber que dice que bajo en Plaza Garay, Zona #Constitución, y no se supo mas.



Si sabes algo comunicate al: 1128713825

¡Ayudanos a difundir! pic.twitter.com/v3PnhhMeHq — PlenarioTrabajadoras (@pletrabajadoras) 12 de octubre de 2018

Luego de que comenzará el operativo de búsqueda familiares y amigas de Escobar realizaron una serie de marchas culpando a la Policía de la Ciudad y al Estado por liberar la zona de Constitución en donde había sido vista por última vez. Cuestión que además cargaron contra Uber, aun cuando el chófer declaró ante la Justicia y no hubo sospechas sobre él, según expresaron fuentes judiciales que incluso llegan a dudar sobre si puede haber un trasfondo con la disputa que mantiene el gremio de taxistas contra dicha empresa.

Parte de la campaña de búsqueda de la joven que apareció sana y salva.

Hoy por la mañana Escobar se acercó a la comisaría 6ª de Caballito en donde, según explicaron testigos del hecho, le increpó a los efectivos de la Fuerza por la reproducción de sus imágenes. “Qué tienen que poner mis fotos en el diario, qué me tienen que estar buscando; yo hago lo que quiero”, afirmó. “La joven dijo que es mayor de edad y que no fue obligada a irse de su domicilio. Agregó que se encuentra bien y que no fue víctima de ilícito alguno”, sostuvieron desde la mencionada fuerza.