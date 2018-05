Desde la cárcel, Leo Cohen Arazi aseguró que lo detuvieron por ser homosexual

El relacionista público Leandro Cohen Arazi, detenido por la causa de abusos sexuales que involucra a jugadores de las inferiores de Independiente, decidió romper el silencio desde la cárcel y en las últimas horas, confesó que tenía miedo de morir por diferentes problemas de salud que se le generaron después de su detención.

Tras esta primera aparición, Arazi volvió a hablar de las acusaciones que pesan en su contra y sostuvo que sólo le pagó por sexo a chicos mayores de edad. "Estoy preso por ser homosexual", aseguró.

En diálogo con TN, el relacionista dejó en claro que teme por su salud, ya que en el último tiempo tuvo tres episodios de arritmia, enfermedad que según él, puede provocarle muerte súbita.

Ante la pregunta de los periodistas, Arazi también sostuvo que sólo mantuvo relaciones sexuales con mayores de edad y que, en la declaraciones que hicieron los chicos menores, ninguno lo nombró.

"Yo mantuve relaciones sexuales con el chico de 19 años (quien ingresó a la causa como entregador y finalmente fue sobreseído). El pedido de detención mio fue por la declaración que hizo J, que dice que yo estuve con él y para la fiscal esto es una acusación de abuso sexual gravemente ultrajante", declaró.

Sobre la declaración del chico, el detenido explicó que sí mantuvo relaciones con el joven, pero que fue cuando él ya era mayor de edad.

En este contexto, el acusado comentó que él conocía en los boliches a los jugadores de Independiente, porque estos jóvenes solían ir cada fin se semana a bailar. "Acá hay responsabilidad del club, porque sino, ¿los chicos cómo salían? Yo los veía todos los fines de semana, yo nunca fui a buscar a nadie al club, ni nadie me los llevó un día a la tarde", confesó.

Además, Arazi denunció que hay muchas cosas extrañas que ocurrieron y ocurren en torno a la causa, como por ejemplo el hecho de que la fiscal María Soledad Garibaldi haya denunciado que le robaron información de su computadora.

"Hay manos negras en la causa, la fiscal denunció que le robaron información de la computadora, los medios se enteran de nuestro pedido de prisión preventiva antes que nuestros abogados, el entregador rápidamente se convirtió en víctima y fue sobreseído, a mi se me imputa que yo le pagué a un mayor de edad, que no es un delito, pero me acusan porque dicen que hay una vulnerabilidad económica", sostuvo.

"Yo noto cierta homofobia, porque yo sí sé que hay mujeres mayores que le han pagado a menores, y que están en los celulares que secuestraron y yo no las veo detenidas", se quejó.

Por último, dijo que cree que está preso porque "hay una mano negra atrás" y porque es "homosexual". "Yo era cliente y ahora los supuestos clientes somos los creadores de una red y el entregador está libre", concluyó.