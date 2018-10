Detuvieron a un chico de 18 años por la muerte de Jorge Bustamante, el joven asesinado en Tandil

Jorge Bustamante, el joven de 25 años que era buscado intensamente en Tandil desde el miércoles de la semana pasada, fue hallado sin vida ayer en un arroyo, luego de varios días sin que se supiera nada de él.

Su cuerpo será trasladado hoy a la morgue de La Plata para ser sometido a la autopsia, aunque los primeros indicios indican que el chico habría fallecido por asfixia debido a que el cadáver fue hallado con un cinturón en el cuello.

Ante esta terrible situación, este lunes la Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo en Tandil al único sospechoso del crimen, un joven de 18 años que habló por teléfono con la víctima antes de que desapareciera.

Nahuel Morales es el único sospechoso y detenido por la muerte de Jorge Bustamante.

Según indicaron fuentes de la investigación, el cuerpo sin vida de Bustamente fue hallado ayer por un pescador en un canal aliviador del arroyo Langueyú, ubicado a unos 25 kilómetros de Tandil, lugar al que se accede por un camino rural en sentido al paraje La Patria.

El cadáver, que estaba en avanzado estado de descomposición, tenía el torso desnudo y un pantalón oscuro, aunque por la fisonomía el pescador pudo reconocer que se trataba del joven que era buscado.

El pescador que encontró a Bustamante en un arroyo ya presentó su versión de los hechos.

A pesar de que la familia confirmó la identidad, los expertos en necropapiloscopía de la morgue de La Plata intentarán reconstruir los tejidos de las huellas dactilares para su identificación científica.

En la autopsia, los médicos forenses seguramente también confirmarán la existencia de una lesión en el ojo de la víctima, y las marcas que tiene en el cuello, las cuales indicarían que perdió la vida tras ser ahorcado.

Los investigadores identificaron a un joven de 18 años como la última persona con la que Bustamante se contactó antes de desaparecer, ya que las pericias telefónicas indican que la víctima mantuvo una charla de seis minutos con el sospechoso, donde se citaron para encontrarse personalmente.

Ante esta situación, Nahuel Morales se presentó esta mañana junto a su abogado en la fiscalía que investiga el caso, para ponerse a disposición de la Justicia y finalmente en la tarde de hoy el chico de 18 años quedó detenido como único sospechoso.

Nahuel Morales fue detenido esta tarde en Tandil.

Según dijo este mediodía el letrado de Morales, Claudio Castaño, luego de la conversación telefónica Bustamante pasó a buscar a su defendido, y minutos después mientras circulaban, ambos fueron sorprendidos por un grupo de delincuentes que los bajó del auto por la fuerza.

Claudio Castaño es el abogado defensor del único sospechoso.

“Nahuel no ha declarado, está shockeado todavía y hay distintas hipótesis de porqué no le hicieron nada. Él también conoce a los atacantes y tuvo la cautela de no nombrarlos para no exponerse a consecuencias indeseables”, dijo a TN el abogado, y luego aclaró que los delincuentes los bajaron del auto y los hicieron caminar con los pantalones bajos hasta las rodillas.

Finalmente, el abogado comentó que lo principal es encontrar el celular de Bustamante porque "ahí puede estar parte de la verdad", mientras que reveló que el hecho puede tener vínculo con la droga, y habló de un “prestamista que mandó a realizar la acción”.

“No se sabe quién fue el pescador que lo encontró. Ojo que puede ser una operación de contrainteligencia“, apuntó por último.

Bustamante desapareció el martes pasado.

El caso

Jorge Bustamante fue visto por última vez el martes de la semana pasada a la noche, cuando cenó con su familia y luego se fue a acostar junto a su hermano. Sin embargo, cerca de la una de la madrugada del miércoles salió de su casa, y desde ese momento el joven ya no volvió a comunicarse con nadie.

El miércoles su auto apareció incendiado y con rastros de sangre en en baúl, y luego de cinco días de búsqueda, el cuerpo de la víctima fue hallado en un arroyo.

La causa quedó a cargo del fiscal general del Departamento Judicial de Azul, Marcelo Sobrino, y trabaja junto a su par Gustavo Morey en el marco de la investigación.